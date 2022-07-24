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Haberler İzmir DEAŞ’ın İzmir’deki para musluğunu jandarma kesti

DEAŞ’ın İzmir’deki para musluğunu jandarma kesti

24.7.2022

DEAŞ’ın İzmir’deki para musluğunu jandarma kesti

İZMİR İl Jandarma Komutanlığı, Suriye'de terör örgütü PKK kontrolündeki kamplarda bulunan DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı kişileri finanse ettikleri öne sürülen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. DEAŞ'ın kentteki para musluğunu kesen Jandarma ekipleri, operasyonun devam ettiğini ve para aktaran kişi ya da kişilerin tespiti için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

KABUL ETMEDİLER
OPERASYONDA yakayı ele veren biri müteahhit, biri de esnaf olan 2 kişinin, DEAŞ'ın mesajlaşma uygulaması telegram üzerinden yaptığı çağrı sonrası belirtilen hesaplara para aktardığı öğrenildi. Alınan bilgiye göre, operasyon Menemen ve Buca ilçelerinde düzenlendi.

DEAŞ terör örgütü ile iltisaklı şahıslar adına yardım adı altında finansman sağladığı Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) raporu ile tespit edilen ve müteahhitlik yapan A.E. ve esnaf N.T, Menemen ve Buca ilçesinde önceden belirlenen adreslerde yakalandı. Şüphelilerin birinin 1 milyon TL, diğerinin de 1 milyon 250 bin TL gibi bir bağışta bulunduğu tespit edilirken, iki şüphelinin de suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Şüphelilerin ifadeleri alınırken, operasyonun çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi. ■ FATİH ŞENDİL

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