İzmir elektrik kesintisi 24 Temmuz Pazar

GDZ Elektrik bugün İzmir'de kesinti yaşanacak ilçeleri duyurdu. İzmir'de elektriklerin ne zaman geleceği ve hangi ilçelerde kesintiler olacağı araştırılıyor. İşte 24 Temmuz Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...
Bugün elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri bekleniyor? GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 24 Temmuz Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...
GDZ Elektrik bugün İzmir'de kesinti yaşanacak ilçeleri duyurdu. İzmir'de elektriklerin ne zaman geleceği ve hangi ilçelerde kesintiler olacağı araştırılıyor. İşte 24 Temmuz Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...
ALİAĞA
24.07.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE YENİŞAKRAN MAHALLESİ AŞAGI ŞAKRAN BÖLGESİ HÜSEYİN EFE ÖZEL TR, TURKCELL AŞAĞIŞAKRAN ÖZEL TR, VODOFONE AŞAĞIŞAKRAN ÖZEL TR, HAYDAR DİLBAZ ÖZEL TR, KIZILTEPE TR-1, MUSA MURAT ÖZEL TR-2, MUSA MURAT ÖZEL TR, GÜLDEM TAVUKÇULUK ÖZEL TR, ALİ EROĞLU ÖZEL TR, ÖRLEMİŞ TR-1, AŞAĞIŞAKRAN TR-1, KARAYOLLARI TR-24 ÖZEL, KÜRŞAT KAPLAN ÖZEL TR, ABDURRAHMAN GÜNCAN ÖZEL TR, DAĞHAN RES ÖZEL TR, YATMANHAN RES ÖZEL TR, ARMAĞAN SAKA-ALİ ÜNLÜ ÖZEL TR, YNB GES ÖZEL TR, TÜRKMENHAN GES ÖZEL TR, ŞAKRAN İNCİRLİK BÖLGESİ SÜSLER İNŞAAT-1, İRFAN ÇALIŞAL DEMİRYOLU İŞ SENDİKASI, SÜSLER İNŞAAT 2, ABS NAKLİYAT, İNCİRLİK SOKAK, 3499, 3504, 3497, 3515, 3489, 3521, 3432, 3400, 3397, 3395, 3396 SOKAKLARI, ŞAİR MEHMET AKİF CADDESİ VE CİVARLARI
BERGAMA
24.07.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE ZEYTİNDAĞ MAHALLESİ BAYIK PETROL VE CİVARLARI
24.07.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE ZEYTİNDAĞ MAHALLESİ OHT 3/A TR-11 ÖZEL TRAFOSU VE CİVARLARI
BORNOVA
24.07.2022 08:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ NALDÖKEN MAHALLESİ, İNÖNÜ CADDESİ, ANKARA ASFALTI, DMO LOJMANLARI, 1201, 1201/2, 1202, 1206, 1207, 1211, 1226/4, 1261, 1266/1-2-3-5, 1267/2, 1270, 1270/1, 1271, 1271/1-2-3, 1273 SOKAKLAR İLE DMO, AYLA MISIROĞLU, K.K.K. ATIŞ POLİGON, YORSAN CAM, SINANMIŞLAR METAL, AKÇA MAKİNA, EMİN SAYIN, EGEFİL FİLTRE, İZBETON, ÜÇFAZ ELK., MAKSAN VE CİVARI
24.07.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ IŞIKKENT MAHALLESİ,6148,6149, 6150 SOKAKLAR VE CİVARI
24.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-3 MAALLESİ,129,129/1-2-21 SOKAKLAR VE CİVARI
24.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-3 MAHALLESİ,29,129/3-4-5-6-8-10-21-22-23-24 SOKAKLAR VE CİVARI
24.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-3 MAHALLESİ,119/26,119/6-8-10-12-14-21 SOKAKLAR VE CİVARI
24.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TUNA,ÇAMDİBİ,GAZİ OSMANPAŞA MAHALLELERİ,FATİH ,SANAT CADDESİ,5401/2,5604,5606,5607, 5608,5610,5611,5612 SOKAKLAR,OTO IRMAK MOTORLU ARAÇLAR,TAÇ SANAYİ
24.07.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EGEMENLİK MAHALLESİ,TCK KARAYOLLARI AYDIN ASFALTI
24.07.2022 12:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÖKDERE KÖYÜ, TEZEL LOJİSTİK, AHMET BARSBAY, CENGİZ YOKUŞ, ÜMİT DOĞAN, GÜNAK PLASTİK, SAMSAN, YERSU MAKİNA, MEHMET HANEFİ KAYA, FLORAPLAST, ÖZBEK GERİ DÖNÜŞÜM, KUTLUTAŞ, ERTAN ERİŞEN, SARIKAVAK SOĞUTMA, NAMETULLAH ERDOĞAN, ASAY METAL, YAMANTAŞ, BEŞLER GRUP, ATA DİLEK DERİ, ONUR ARSLAN, MEHMET İSLAM ÖZÇELİK, BİLAL ASLAN
BUCA
24.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZAFER MAHALLESİ,2371,2360,2372 SOKAKLAR VE CİVARI
24.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAYNAKLAR, ZAFER MAHALLESİ, ATATÜRK CADDESİ, TURGUT ÖZAL CADDESİ, OLDURUK MEVKİİ, TAN SU ÜRÜNLERİ, ZAFER MAHALLESİ İZSU, BAŞARIR SOĞUTMA, MEHMET ŞAHİN ÇAKAN, RAMAZAN ACAR, MEHMET ZEKİ ERDOĞAN, AS PLASTİK, OSMAN ÖZÇALIK, OSMAN ÖZTÜRK, ABDURRAHİM SİNCAR, LOKMAN KAYMAZ, SUAT SALGAR, SONER KARACA, SAĞLAM BALIKÇILIK, MEHMET ÇETİN, BOTAŞ, OKRO DOOR MOBİLYA VE CİVARLARI
24.07.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZAFER MAHALLESİ CİVARI,OLDURUK KÖK
24.07.2022 12:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 29 EKİM MAHALLESİ KARAYOLLARI ASFALT PLENT TESİSİ
DİKİLİ
24.07.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE DELİKTAŞ MAHALLESİ VE DİKİLİ ÇİFTLİK MEVKİİ
24.07.2022 10:00 16:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KOCAOBA, MAZILI VE KAYNARCA MEVKİİ
KARABAĞLAR
24.07.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AŞIK VEYSEL MAHALLESİ,5822-5823-5824-5825-5825/1-5826-5827-5830-5831-5832-5836 SOKAKLAR VE CİVARI
KARŞIYAKA
24.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ŞEMİKLER MAHALLESİ,1696,1695,1697 SOKAKLAR VE CİVARI
KONAK
24.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HALKAPINAR,MERSİNLİ MAHALLESİ,KAPALI SPOR SALONU,ATATÜRK STADI,1004, 1203,1201,1201/1, 1202,1348 1145/2,1145/4 SOKAKLAR,GIDA ÇARŞISI,TESİSAT VE YAPI MALZEMELERİ ÇARŞISI,GÜNSER İNŞ,BALTALI İŞ MERKEZİ
MENEMEN
24.07.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE BELEN, ÇUKURKÖY, DOĞAKÖY, YANIKKÖY, HAYKIRAN, HASANLAR, EMİRALEM, YAHŞELLİ MAHALLESİNİN BİR KISMI, ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI
24.07.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ASARLIK ZEYTİNLİK MAHALLESİ BİR KISMI, ÇANAKKLAE ASFALTI ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI
ÖDEMİŞ
24.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KONAKLI VE UMURBEY MAHALLELERININ OVA MEVKILERI
TİRE
24.07.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İPEKÇILER, İHSANIYE, İSTIKLAL, KARACAALI, DUATEPE, PAŞA, KURTULUŞ, YENI, ERTUĞRUL, BAHARIYE, DUMLUPINAR, DERE, CUMHURIYET, DEREBAŞI, DOYRANLI, BOYNUYOĞUN, IŞIKLI, ÇINIYERI, DALLIK, CAMBAZLI, B.KEMERDERE, K.KEMERDERE, YAMANDERE, TOPARLAR, SOMAK, DÜNDARLI, KÜÇÜKBURUN, ÇERIKÖZÜ, DIBEKÇI, K.KÖMÜRCÜ, B.KÖMÜRCÜ, DAĞDERE, MUSALAR MAHALLELERI. KAZANTEPE MEVKII.
24.07.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İSTIKLAL MAH, KARACAALI MAH, PAŞA MAH, DUATEPE MAH, İPEKÇILER MAH, KURTULUŞ MAH., DERE MAH.CUMHURIYET MAH.YENI MAH., KETENCI MAH.BAHARIYE MAH.İHSANIYE MAH.DUATEPE MAH.
TORBALI
24.07.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SUBAŞI MAHALLESI 232 SK.
24.07.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YAZIBAŞI MH. ATATÜRK CD.