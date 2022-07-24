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Haberler İzmir Köpek cinayetinde ‘müebbet’e isyan

Köpek cinayetinde ‘müebbet’e isyan

24.7.2022

Köpek cinayetinde ‘müebbet’e isyan

İZMİR Bayraklı'da eşi Funda Güçlü, kayınpederi Yahya Köşek ve kayınvalidesi Meryem Köşek'i beslediği sokak köpeği yüzünden öldüren Ali İhsan Kılıç'a istenen 3 müebbet hapis cezası acılı eş Rıdvan Güçlü'yü isyan ettirdi.

Kılıç'ın ağırlaştırılmış müebbet cezası alması gerektiğini söyleyen Güçlü, "Bu karar beni ve ailemizi derinden üzdü" diye konuştu.

Cinayetin köpek besleme yüzünden değil, evlerinin bitişiğindeki 5 metrelik arazi için işlendiğini belirten Rıdvan Güçlü, "Kayınpederim yıllardır ses çıkarmıyordu, 'İmar geldiği zaman bakarız' diyordu. Son zamanlarda bu imar konuları konuşulmaya başlamıştı" dedi.

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