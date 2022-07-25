AK Parti belediyeciliği kuzeyden güneye uzanacak

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, kuzey ilçelerindeki belediye başkanları ve meclis üyeleriyle 'Yerel Yönetimler Zirvesi' gerçekleştirdi. Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın da katıldığı toplantıda çarpıcı mesajlar verildi.



Bakırçay'ın üçte ikisinin Cumhur İttifakı ile yerel hizmet farkını yaşadığını belirten Başkan Sürekli, "Bu oran kuzeyden güneye artacak. AK Parti belediyeciliği kuzeyden güneye uzanıp, İzmir'in yüzünü güldürecek. Çünkü, İzmir'in dört bir yanında, Cumhur İttifakı belediyelerimizde başkanlarımız ve ekiplerinin enerjisi gözle görünür hizmet ve projeleriyle konuşuluyor. Üstelik CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin tüm engellemeleri ve ayrımcılığına rağmen" diye konuştu.

"CHP'LİLERİN SALDIRILARINI ÇARESİZLİKLERİNE VERİYORUZ"

Sürekli, CHP'li Menderes Belediyesi'nde yaşananlara ve CHP cephesinden gelen açıklamalara da değindi. Sürekli, "Menemen'de olduğu gibi Menderes'te de milletin irade ve güvenini boşa çıkaran CHP'nin hırçınlığına da gerekli yanıtı yargı verecektir. Yolsuzluk, usulsüzlük iddiaları ayyuka çıkan başkanlarını aklamak adına bize yaptıkları saldırıları; çaresizliklerine veriyoruz. Milli iradeyi çaldırmayacağız diyenler, kendisine oy verenlerin yüzünü kara çıkaranlardır. Hak yerini elbette bulacaktır" diye konuştu.







"11 DEREYİ DSİ'YE VERİN TEMİZLESİN"

İzmir'de yaşanan koku sorunu ile ilgili konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çağrıda bulundu. Derelerin temizlenmemesi konusunda yardıma ihtiyaçları olması halinde DSİ'nin devreye gireceğini vurgulayan Kaya, sorunun ve çözümün belli olduğunu belirtti. Meselenin yağmur ayrıştırma kanalları ile kanalizasyon kanallarının ayrışmaması olduğunu söyleyen Kaya, "Salgında da 2 yıl kapalıyken buraları yapma fırsatı vardı ancak yapmadı. Şu an körfez temizlense de ayrıştırma kanalları yapılmadığı sürece ilk yağmurda yine Çiğli'deki tesisin kapasitesi yetmeyecek ve yine körfeze basılacak. Bunu çözmemiz lazım. Yağmur ayrıştırma kanallarını yapmalılar. İzmirlilerin aklı ile alay eder gibi festivallere para ayırmak yerine yağmur hatlarına para ayırsınlar. 11 dereyi saydım. Eğer diyorlarsa İBB olarak biz bunları temizleyemiyoruz hemen bankalarımız ile iletişime geçelim DSİ olarak devreye girelim" diye konuştu.