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Haberler İzmir Arabalı vapur seferlerine bir kez daha zam geldi

Arabalı vapur seferlerine bir kez daha zam geldi

25.7.2022

Arabalı vapur seferlerine bir kez daha zam geldi
İzmir Büyükşehir Belediyesi Haziran ayında zam yaptığı arabalı vapur ücretlerine yeni bir zam daha yaptı. Bostanlı ve Üçkuyular arasında çalışan arabalı vapur seferlerindeki geçiş ücretlerinde artışa gidildi. Yeni gelen zamlara göre; otomobil ücretlendirmesi 35 TL'den 45 TL'ye, minibüs ve kamyonetleri dahil eden orta sınıf araçlar 70 TL'den 100 TL'ye, otobüs ve kamyonlar 140 TL'den 185 TL'ye, TIR geçiş ücretleri 270 TL'den 350 TL'ye, tüm motosikletleri dahil eden geçiş ücreti 9 TL'den 13 TL'ye yükseltildi.
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