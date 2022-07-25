Azra’yı kurtaralım

16 aylıkken Spinal müsküler atrofi (SMA) Tip 2 teşhisi konan Azra Güngör, 22 aylık ve yaşamla mücadele ediyor. Güngör'ün tek şansı olan zolgensma tedavisi için gereken tutar 1 milyon 817 bin dolar. Ailenin başlattığı kampanyayla henüz toplam tutarın yüzde 10'u toplanabildi. Azra'nın her geçen gün kötüye gittiğini söyleyen anne Duygu Güngör, "Gözlerimin önünde kızımın durumu her gün kötüye gidiyor. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin.



SMA hastalığıyla mücadele eden 22 aylık Azra bebeğin zolgensma tedavisi için gereken 1 milyon 817 bin doların yalnızca yüzde 10'u toplanabildi.

Azra, şuan 10 kilo. 13 buçuk kiloyu geçmeden tedavi alması gerekiyor" dedi. Azra bebeğe SMS ile destek vermek isteyenler, 'AZRA' yazıp 4521'e gönderebilir. Yeni Asır'ın haberleri sayesinde sesini duyuran ve gereken paranın toplanmasıyla tedavi olan SMA Tip 2 hastası Defne Işıkdere, aynı kaderi paylaşan Azra'ya umut verdi. 3 yaşındaki Defne'nin kaderi Yeni Asır ile değişmişti. Dubai Al Jalila Childrens hastanesinde, tedavisi başarıyla devam eden minik kızdan yüzleri güldüren haberler arka arkaya gelmeye başladı.



■ NİDA ALADAĞ / FOTO: ERCAN AKGÜN