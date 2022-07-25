Buca Onat Tüneli’nde kontrollü patlatma

İzmir Büyükşehir Belediyesi kent trafiğini rahatlatması beklenen Buca Onat Tüneli'ndeki çalışmaları kapsamında, bugünden itibaren kontrollü patlatma tekniği kullanacak. Uzman ve akademisyenlerin denetiminde yapılacak patlatma işleminin tünel güzergahında kalan binalara herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağı açıklandı. Bilimsel veriler ışığında kullanılacak malzeme miktarından cinsine kadar çevresel problemleri en aza indirecek şekilde planlanan çalışmalar sırasında sarsıntı bir insanın daire içinde yürümesi ile eşdeğer olacak. Çalışmalar gündüz yapılacak.

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