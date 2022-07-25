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İzmir'de uyuşturucuyu sakladığı yer hayrete düşürdü

İzmir'e bağlı Bayraklı ilçesinde yapılan operasyonda, şüpheli L.A.'nın uyuşturucuları sakladığı yer polise pes dedirtti. Yapılan titiz çalışmalar sonunda birçok uyuşturucu madde oyun kutusuna vidalanmış şekilde bulundu. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen L.A. gözaltına alınarak emniyete sevk edildi.

İHA

25.07.2022, 09:20

İzmir’de uyuşturucuyu sakladığı yer hayrete düşürdü

İzmir'in Bayraklı ilçesinde zehir tacirlerine düzenlenen operasyonda, oyun kutusuna vidalanarak saklamış çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Bayraklı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, suç ve suçluyla mücadelede çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler tarafından yapılan çalışmalarda L.A., isimli şüphelinin ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli L.A.,'yı takibe aldı. Uyuşturucu ticaretini 3 farklı ev ile bir iş yerinden yapıldığını tespit eden ekipler, adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

UYUŞTURUCULARI OYUN KUTUSUNA SAKLAMIŞLAR
Yapılan operasyonda, oyun kutusuna vidalanmış şekilde 224 adet uyuşturucu hap, 31 gram taş kokain, 1,2 gram esrar ve 2 adet hassas terazi polis ekipleri tarafından ele geçirildi.
Öte yandan, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen L.A., Y.S. ve F.H.A., yapılan operasyonda polis ekiplerince gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdüğü öğrenildi.

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