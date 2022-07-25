Kurultaya katılan 43 partili kaza atlattı

Memleket Partisi'nin Ankara'da cumartesi günü yapılan kurultayının ardından İzmir'e dönüş için yola çıkan, İzmir il yöneticileri ve delegelerini taşıyan, içinde 43 yolcunun bulunduğu otobüs Uşak'ta kza atlattı. Otobüsün lastiği patlarken, arkasındaki 4 araç lastik parçalarına çarparak büyük tehlike atlattı. Otobüs şoförünün kontrolü sağlamasıyla can kaybı yaşanmadı. Otobüsteki yolcular büyük bir korku yaşarken İl Başkan Yardımcısı Harun Düşenkalkan, "Çok büyük korku yaşadık ama ucuz atlattık. Can kaybının olmaması en büyük tesellimiz" dedi.

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