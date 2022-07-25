Sıcak hava dalgası geldi yanıyoruz!

Sıcak hava etkisini giderek artırıyor. İzmir'de termometreler dün 38 derecenin üzerine çıktı. Sıcaklıkların etkisini bu hafta da artırarak sürdüreceği açıklandı. Meteoroloji yetkilileri, sıcaklıların Ağustos'un ilk haftası düşmeye başlayacağını kaydetti.



YANGIN TEHLİKESİ

Yeni Asır'a konuşan İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdür Yardımcısı Rüştü Kırbaş, "Sıcak hava dalgasından dolayı bölgemizde 40 derecelere ulaşan sıcaklıklar kaydediliyor" dedi. En ufak kıvılcımın ağaçlık alanlarda yangını tetikleyebileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Orhan Şen ise, "Önümüzdeki günlerde nem yüzde 10'un altına düşecek. Bu orman yangınları için büyük bir tehlike. Ormanlara şişeler atmayalım, sigara içiyorsanız arabanın içinde söndürelim" dedi.





Hava ısındığında metabolizmamızda bazı değişiklikler oluştuğunu belirten Diyetisyen Derya Zünbülcan ise, "Sıcaklarda özellikle çocuk, yaşlı ve hamile olan bireyler ile şeker, kalp, yüksek tansiyon problemi olan bireyler daha çok dikkat etmeli" dedi. Çay ve kahveyi seven bir toplum olduğumuzu söyleyen Zünbülcan, "Çay ve kahve vücuttan su atılmasını sağlar. Bu susuzluğu artırıp baş dönmesi, halsizlik, yorgunluk yapabilir. Bu nedenle çay ve kahve tüketimi sınırlandırılmalı. Bol su içeren marul, salatalık, karpuz, kavun gibi besinler tüketilmeli. Karpuz ve kavun gibi şeker içeriği yüksek meyvelerde porsiyon kontrolüne dikkat edilmeli" dedi. Hafif beslenmenin önemini vurgulayan Zünbülcan, "Kan şekeri ve iştah problemi olanlar 6 öğünden oluşan bir beslenme planı uygulamalı. Şerbetli tatlılar yerine hafif seçenekler tercih edilmeli" dedi.



Ölüme sebebiyet veren hastalıkların başında kalp damar hastalıklarının geldiğini belirten Özel İzmir Gazi Hastanesi'nden Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Alkan Arpaçay, "Kalp damar hastalığı olanların, mümkün olduğu kadar serin yerlerde kalmaları, göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı gibi şikâyetleri başlarsa, zaman kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekiyor" dedi.



EGE SAHİLLERİNDE YOĞUNLUK

Ege'de 40 dereceye yaklaşan sıcaklıklar sokağa çıkmak durumunda kalanlara zorluk yaşatıyor. Dışarıda bulunan vatandaşlar ise park ve gölgelik alanlarda vakit geçirdi. Muğla'nın gözde turizm merkezleri Bodrum, Fethiye ve Marmaris'in sahillerinde sıcak hava nedeniyle yoğunluk yaşandı. Akyaka Mahallesi de özellikle yakın illerden gelen turistlerle doldu.







TATİL YÖRELERİNE AKIN EDİLDİ

Bunaltan hava sıcaklığı nedeniyle vatandaşlar sahillere akın etti. Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası ve Didim'de sahillerde yoğunluk oluştu. Termometrelerin 40 dereceye ulaştığı Kuşadası'nda yerli ve yabancı turistler, Kadınlar Denizi Plajı, Sevgi Plajı ve Güzelçamlı Sahili'ne akın etti. Sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar ise su parklarında eğlenceli anlar yaşadı. Didim ilçesinde Altınkum Plajı da çok sayıda misafiri ağırladı.

NİDA ALADAĞ / İHSAN KARATAŞ / OSMAN AKÇA / FOTOĞRAFLAR: ERCAN AKGÜN