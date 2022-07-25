  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Yaşlı kadının cenazesi uçurumdan çıkarıldı

Yaşlı kadının cenazesi uçurumdan çıkarıldı

25.7.2022

Yaşlı kadının cenazesi uçurumdan çıkarıldı
İZMİR'İN Ödemiş ilçesinde Alzheimer hastası Şerife Kama (77) ekipler tarafından Aydın'ın Köşk ilçesinde uçurumda ölü bulundu. Kırsal Çayır Mahallesi'nde yaşayan Kama'nın 21 Temmuz'dan bu yana kayıp ihbarı ile arandığı öğrenildi. 100 kişilik ekip, aramalar neticesinde yaşlı kadının cansız bedenini, önceki gün Akçaköy Mahallesi'ndeki yakınlarındaki bir uçurumda ölü vaziyette buldu. Ekipler uzun uğraşlar sonucu yaşlı kadının cansız bedenini bulunduğu alandan çıkartırken, acı haberi alan yakınları yasa boğuldu.

■ KAZIM YÖRÜKCE
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA