Yaşlı kadının cenazesi uçurumdan çıkarıldı

İZMİR'İN Ödemiş ilçesinde Alzheimer hastası Şerife Kama (77) ekipler tarafından Aydın'ın Köşk ilçesinde uçurumda ölü bulundu. Kırsal Çayır Mahallesi'nde yaşayan Kama'nın 21 Temmuz'dan bu yana kayıp ihbarı ile arandığı öğrenildi. 100 kişilik ekip, aramalar neticesinde yaşlı kadının cansız bedenini, önceki gün Akçaköy Mahallesi'ndeki yakınlarındaki bir uçurumda ölü vaziyette buldu. Ekipler uzun uğraşlar sonucu yaşlı kadının cansız bedenini bulunduğu alandan çıkartırken, acı haberi alan yakınları yasa boğuldu.



■ KAZIM YÖRÜKCE

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