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Haberler İzmir Babaanne ve torunu ölüme el ele gitti

Babaanne ve torunu ölüme el ele gitti

İzmir’in Tire ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri dağladı. El ele yolun karşısına geçmek isteyen babaanne ve torununa otomobil çarptı. Sevinç Yür ile minik Buse olay yerinde can verdi

26.7.2022

Babaanne ve torunu ölüme el ele gitti

İZMİR'İN Tire ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen babaanne ve torununa otomobil çarptı. Feci kazada yaşlı kadın ve elinden tuttuğu minik torunu feci şekilde can verdi.

Feci kaza, dün sabah saatlerinde Tire İzmir Karayolu Mahmutlar köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, karayolunun karşısına geçmek isteyen Bayındırlı 55 yaşındaki Sevinç Yür ve 6 yaşındaki torunu Buse Ada Yür'e, İzmir'den Tire yönüne gitmekte olan Fatih C. yönetimindeki otomobil çarptı.

Talihsiz kazada, babaanne ve yolun karşısına geçmek için elinden tuttuğu minik torunu feci şekilde can verdi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Fatih C. uzun süre olayın şokunu üstünden atamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. ■ NADİR UYSAL

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