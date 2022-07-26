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Haberler İzmir Gümrükçü’den Çiğli’ye feribot iskelesi önerisi

Gümrükçü’den Çiğli’ye feribot iskelesi önerisi

26.7.2022

Gümrükçü’den Çiğli’ye feribot iskelesi önerisi
ÇİĞLİ Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, İzmir'in bir feribot iskelesine daha ihtiyacı olduğunu ifade etti. Bostanlı feribot iskelesinin yükünün çok arttığını belirten Gümrükçü, "Bu bölgeye bir feribot iskelesi daha yapılması gerekli gibi duruyor. Çünkü İzmir'in nüfusu kuzeyde de hızla artmaya başladı. 24 kilometre sahil şeridi olan Çiğli'de de buna uygun bir yer vardır ya da yaratılabilir. Feribot iskelesi yapılırsa, tartışma yaratan körfez geçiş projesine de ihtiyaç kalmayacağını düşünüyoruz. Millet Bahçesi projesiyle de entegre edilebilir. AK Parti 2018'de Kaklıç Havalimanı karşısındaki 2.8 milyon metrekarelik alana Millet Bahçesi yapılmasıyla ilgili dosyayı teslim etmişti. Bu yapıldığında oradaki bir feribot iskelesi karşıdaki yurttaşların da bu bölgeye akışını sağlayabilir. Aynı zamanda deniz ulaşımıyla millet bahçesi, doğal yaşam parkı, Çiğli kuş Cenneti bütünleşebilir" diye konuştu.
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