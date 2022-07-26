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Haberler İzmir İyi Parti İzmir'de il başkanlığı yarışı- Kulağıma Gelenler

İyi Parti İzmir'de il başkanlığı yarışı- Kulağıma Gelenler

26.7.2022

İyi Parti İzmir’de il başkanlığı yarışı- Kulağıma Gelenler

İyi Parti İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, milletvekili adaylığına hazırlanıyor. Daha önce "Günü geldiğinde arkadaşlarımızla paylaşırız, oradan çıkan sonuca göre de nasipse eğer aday olurum" diyen Kırkpınar'ın Genel Merkez'den adaylık için olumlu işaret gelmesi halinde görevi bırakacağını il yönetim kuruluyla da paylaştığı belirtiliyor.

Kırkpınar'ın ayrılmasının ardından ise, İl Başkanlığı için Şakir Genç, Hasan Yıldız ve Serap Özöktem'in isimleri geçiyor. Yıldız Ancak yarışta İl Başkan Yardımcısı Şakir Genç'in diğer iki isme göre bir adım daha önde olduğu kaydediliyor.

ERHAN GÜLENÇ

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