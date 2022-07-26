İzmir elektrik kesintisi 26 Temmuz Salı

Elektrik ve su kesintileri sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 26 Temmuz Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'de bugün hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintisi olacağı araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 26 Temmuz Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
Elektrik ve su kesintileri sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 26 Temmuz Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
ALİAĞA
26.07.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE YENİ KARAKÖY, ÇITAK, UZUNHASANLAR, KARAKUZU MAHALLELERİNİN TAMAMI, İHSAN DADAK ÖZEL TR, EGE ELEKTRİK İNŞAAT ÖZEL TR, ABKAR ELEKTRİK ÖZEL TR, SKY MADENCİLİK ÖZEL TR, ORHAN DEMİR ÖZEL TR, GÜL GÜRER ÖZEL TR, GERÇEK İNŞ. TAŞOCAĞI ÖZEL TR, PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG, GÜZELHİSAR SULAMA TR-3, ALOSBİ KAVŞAK ÖZEL TR-9, AHMET KARTAL ÖZEL TR, İZSU ÇITAK ATIKSU ARITMA ÖZEL TR, ALİAĞA BELEDİYESİ DEPO ÖZEL TR, MEHMET UÇAN ÖZEL TR, VİKİNG SU POMPASI ÖZEL TR, YILMAZ GÜRSEL ÖZEL TR VE CİVARLARI
26.07.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE KARŞIYAKA MAHALLESİ, PINARCIK MAHALLESİ, ŞİMŞEKLER BESİ ÇİFTLİĞİ ÖZEL, TRKAMER KAHRAMAN ÖZEL TR, SEBAT OTO İŞLETME ÖZEL TR, EBRU SİTESİ ÖZEL TR, TAHSİN BECER ÖZEL TR, KARAYOLLARI TR-27 ÖZEL TR, ORHAN METE ÖZEL TR VE CİVARLARI
BERGAMA
26.07.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE ZEYTİNDAĞ MAHALLESİ BAYIK PETROL VE CİVARLARI
26.07.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE ZEYTİNDAĞ MAHALLESİ OHT 3/A TR-11 ÖZEL TRAFOSU VE CİVARLARI
BORNOVA
26.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK,KIZILAY,KAZIM DİRİK,KARACAOĞLAN MAHALLELERİ,ZAFER, SÜVARİ, İSTİKLAL,GEDİZ ,NECATİ YAZAR CADDELERİ,AĞAMUSTAFA İŞHANI, KOÇBANK,160, 161,162, 165, 166,167,168,169,170,172,173, 174,175,176,177,179, 180,187,194,457, 458,455,456,507,505,513,829-830,847/1,844 SOKAKLAR VE CİVARI,BORNOVA BELEDİYESİ DÜGÜN SALONU,AŞIK VEYSEL REKLERASYON ALANI ,BORNOVA BELEDİYESİ REKREASYON ALANI,BORNOVA BELEDİYESİ BUZPATENİ SPOR TESİSLERİ
BUCA
26.07.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜVEN MAHALLESİ,382,384,384/1 SOKAK VE CİVARLARI
26.07.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ,694/38,694/7,694/6 254A GRUBU SOKAK VE CİVARLARI
26.07.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KURUÇEŞME MAHALLESİ,203/20,203/1,203/4,203/3,203/23 SOKAK VE CİVARLARI
KARABAĞLAR
26.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ,ESKİ İZMİR,SAİM ÇIKRIKÇI CADDELERİ,3501-4601-4602-4603-4604-4605-4609-9117-9117/1-9119-9121-9121/1-9184-9184/2 SOKAKLAR VE CİVARI
26.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEVGİ MAHALLESİ,ESKİİZMİR CADDESİ-4601-4604-4605-4606-4607-4608-4609-4610-4611-4628-9131/8 SOKAKLAR VE CİVARI
KARŞIYAKA
26.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ŞEMİKLER MAHALLESİ,1696,1695,1697 SOKAKLAR VE CİVARI
26.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOSTANLI MAHALLESİ,1775,1783,1735,1774 ,HÜSEYİN YURTTAŞ, CENGİZ KOCATOROS ( KAPI NO 94 - 96 ),1771 SOKAKLAR VE CİVARI
KEMALPAŞA
26.07.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARMUTLU 85.YIL CUMHURIYET MAH. AŞAĞIKIZILCA MAH. FETHI BEY, ZÜMRÜT, İBRAHIM BEY, ARMUTLU İZMIR, ÇAĞLITEPE, ÇIMEN, BAĞCILAR, SAMANYOLU, 2028 SK. BARIŞ, FUL, 502 SK. SAĞLIK CD. AÇELYA, ALTINPARK, DENIZ, IŞIN, PIRLANTA, YAKUT SOKAK VE CIVARLARI
26.07.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEKIZ EYLÜL MAH. KIRAZLI CAD., 100,101/1,111,93,129,105,110/1,107/1 SOKAKLARI VE CIVARLARI
26.07.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARMUTLU 85. YIL CUMHURIYET MAHALLESININ BIR KISMI VE CIVARLARI
26.07.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SOGUKPINAR MAH. SEFA ART TRAFOSU VE CIVARLARI
26.07.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARMUTLU 85. YIL CUMHURIYET MAHALLESININ SANAYI CAD. VE CIVARLARI
26.07.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KIZILÜZÜM MAH., KIZILÜZÜM KIROVASI MEVKI PEHLIVANLAR DM VE CIVARLARI
26.07.2022 14:30 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARMUTLU 85. YIL CUMHURIYET MAHALLESININ SANAYI CAD.YENI NESIL CAD. VE CIVARLARI
26.07.2022 14:30 16:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MEHMET AKIF ERSOY MAH, İZMIR CAD. ATATÜRK BULVARI VE CIVARLARI
26.07.2022 16:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARMUTLU HÜRRIYET MAH. AYDERESI SULUK KÜME EVLERI VE CIVARLARI
26.07.2022 16:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖREN 75. YIL CUMHURIYET MAH. LIMONCUK SOKAK , İNCIRLI PINAR VE CIVARLARI
KİRAZ
26.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SAÇLI,YEŞILDERE,ÇATAK,DOKUZLAR,YILANLI MAHALLELERI
KONAK
26.07.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BARBAROS MAHALLESİ,HALİL RIFAT PAŞA CADDESİ,345-346-347-350-350/3-357 SOKAKLAR VE CİVARI
ÖDEMİŞ
26.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÜÇÜKAVULCUK, BÜYÜKAVULCUK, BIRGI, BEYAZITLAR, HACIHASAN, KEMER, ÜÇKONAK, BUCAK, CEVIZALAN MAHALLELERI
TİRE
26.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BÜYÜKKALE MAH., ALAYLI MAH., KURŞAK MAH., GRB SULAMA TRAFOLARI, ÖZEL TRAFOLAR.AKYURT MAH, BAŞKÖY MAŞAT, BAŞKÖY KUREYŞ MEVKII , AYDIN BOZKÖY İÇME SUYU AKÇAŞEHIR MAH. TAMAMI, AKÇAŞEHIR AKKUYU MEVKIIÜ, ÇAYIRLI MAH. TAMAMI, GSM OPERATÖRLERI.
26.07.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEREBAŞI MAHALLESI TR1 BÖLGELERI
TORBALI
26.07.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNÖNÜ MH. 170 SK.
26.07.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNÖNÜ MH. 187/7 SK.
26.07.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNÖNÜ MH. 187/4 SK.
26.07.2022 14:30 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNÖNÜ MH. 164 SK.
26.07.2022 16:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNÖNÜ MH. 183/1 SK.
URLA
26.07.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KUŞÇULAR MAHALLESININ TAMAMIDIR