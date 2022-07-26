İzmir elektrik kesintisi 26 Temmuz Salı

KARŞIYAKA

26.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ŞEMİKLER MAHALLESİ,1696,1695,1697 SOKAKLAR VE CİVARI

26.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOSTANLI MAHALLESİ,1775,1783,1735,1774 ,HÜSEYİN YURTTAŞ, CENGİZ KOCATOROS ( KAPI NO 94 - 96 ),1771 SOKAKLAR VE CİVARI



KEMALPAŞA

26.07.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARMUTLU 85.YIL CUMHURIYET MAH. AŞAĞIKIZILCA MAH. FETHI BEY, ZÜMRÜT, İBRAHIM BEY, ARMUTLU İZMIR, ÇAĞLITEPE, ÇIMEN, BAĞCILAR, SAMANYOLU, 2028 SK. BARIŞ, FUL, 502 SK. SAĞLIK CD. AÇELYA, ALTINPARK, DENIZ, IŞIN, PIRLANTA, YAKUT SOKAK VE CIVARLARI

26.07.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEKIZ EYLÜL MAH. KIRAZLI CAD., 100,101/1,111,93,129,105,110/1,107/1 SOKAKLARI VE CIVARLARI

26.07.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARMUTLU 85. YIL CUMHURIYET MAHALLESININ BIR KISMI VE CIVARLARI

26.07.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SOGUKPINAR MAH. SEFA ART TRAFOSU VE CIVARLARI

26.07.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARMUTLU 85. YIL CUMHURIYET MAHALLESININ SANAYI CAD. VE CIVARLARI

26.07.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KIZILÜZÜM MAH., KIZILÜZÜM KIROVASI MEVKI PEHLIVANLAR DM VE CIVARLARI

26.07.2022 14:30 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARMUTLU 85. YIL CUMHURIYET MAHALLESININ SANAYI CAD.YENI NESIL CAD. VE CIVARLARI

26.07.2022 14:30 16:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MEHMET AKIF ERSOY MAH, İZMIR CAD. ATATÜRK BULVARI VE CIVARLARI

26.07.2022 16:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARMUTLU HÜRRIYET MAH. AYDERESI SULUK KÜME EVLERI VE CIVARLARI

26.07.2022 16:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖREN 75. YIL CUMHURIYET MAH. LIMONCUK SOKAK , İNCIRLI PINAR VE CIVARLARI

