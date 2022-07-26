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Haberler İzmir İzmir'deki yürek yakan olayda flaş gelişme: Karayolunu kana bulamıştı...

İzmir'deki yürek yakan olayda flaş gelişme: Karayolunu kana bulamıştı...

İzmir'de dün sabah saatlerinde Torbalı-Tire yolunda meydana gelen kazada, karşıdan karşıya geçmeye çalışan babaanne ve torunun hayatını alan sürücü gözaltına alınmıştı. Bugün edinilen bilgiye göre, adli işlemlerin halledilmesinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü F.C. tutuklandı. Hayatını kaybeden babaanne Sevinç Yür (55) ile torun Buse Ada Yür (6) ise gözyaşları içinde toprağa verildi.

İHA

26.07.2022, 15:12

İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen ve babaanne ile 6 yaşındaki torununun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı.

Torbalı-Tire yolunu kana bulayan sürücü tutuklandı!

Kaza dün sabah saat 07.50 sıralarında, Torbalı - Tire yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametinden Tire istikametine seyir halinde olan F.C. (47) idaresindeki 35 YMD 30 plakalı otomobil, Tokatbaşı kavşağına geldiği sırada yol kenarında bekleyen Sevin Yür (55) ve torunu Buse Ada Yür (6) bir anda karşıya geçmek istedi. Bir anda karayoluna çıktığı öne sürülen tarım işçisi olan baba anne ve torununa otomobil çarparken, çarpmanın etkisiyle babaanne ve torun metrelerce savruldu.

Torbalı-Tire yolunu kana bulayan sürücü tutuklandı!

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede 2 kişinin de kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Torbalı-Tire yolunu kana bulayan sürücü tutuklandı!

TOPRAĞA VERİLDİLER
Hayatını kaybeden babaanne ve torunun cansız bedenleri, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazada hayatlarını kaybeden Sevinç Yür (55) ile torunu Buse Ada Yür'ün (6), Bayındır ilçesindeki Tokatbaşı Mahallesi Mezarlığı'nda dün kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildiği öğrenildi.

Torbalı-Tire yolunu kana bulayan sürücü tutuklandı!

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü F.C., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Otomobil sürücüsü burada çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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