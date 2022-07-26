İzmir'deki yürek yakan olayda flaş gelişme: Karayolunu kana bulamıştı...

Kaza dün sabah saat 07.50 sıralarında, Torbalı - Tire yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametinden Tire istikametine seyir halinde olan F.C. (47) idaresindeki 35 YMD 30 plakalı otomobil, Tokatbaşı kavşağına geldiği sırada yol kenarında bekleyen Sevin Yür (55) ve torunu Buse Ada Yür (6) bir anda karşıya geçmek istedi. Bir anda karayoluna çıktığı öne sürülen tarım işçisi olan baba anne ve torununa otomobil çarparken, çarpmanın etkisiyle babaanne ve torun metrelerce savruldu.