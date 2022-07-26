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İZSU İzmir su kesintisi 26 Temmuz Salı

İZSU bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. İşte İZSU'dan yapılan duyuruya göre 26 Temmuz Salı İzmir su kesintisi detayları...