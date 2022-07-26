İZSU İzmir su kesintisi 26 Temmuz Salı

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintileri olacak? İZSU bugün İzmir'de su kesintileri yaşanacak ilçeleri paylaştı. İşte 26 Temmuz Salı İzmir su kesintisi detayları...
İZSU bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. İşte İZSU'dan yapılan duyuruya göre 26 Temmuz Salı İzmir su kesintisi detayları...
İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintileri olacak? İZSU bugün İzmir'de su kesintileri yaşanacak ilçeleri paylaştı. İşte 26 Temmuz Salı İzmir su kesintisi detayları...
BORNOVA ERGENE
26.07.2022 saat 09:30 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
MENDERES GÖLOVA
26.07.2022 saat 10:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN VİLLAKENT
26.07.2022 saat 10:50 ile 13:30 arasında yaklaşık 2 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ KÜÇÜKAVULCUK, BÜYÜKAVULCUK, BİRGİ, BEYAZITLAR, HACIHASAN, KEMER, ÜÇKONAK, BUCAK, CEVİZALAN
26.07.2022 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
URLA TORASAN
26.07.2022 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.