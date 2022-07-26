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Haberler İzmir Kadın soföre çirkin saldırı

Kadın soföre çirkin saldırı

26.7.2022

Kadın soföre çirkin saldırı

ESHOT'TA şoför olarak görev yapan Burçin Akça, geçtiğimiz cumartesi, Alsancak'ta durak harici almadığı bir kişi tarafından darp edildi. Akça, "Alsancak Gar civarında durak olmayan bir bölgede vatandaşlar otobüse binmek istedi. Usulsüz olacağından kapıyı açmadım. Beni darp eden kişi yanıma gelip, 'Eşek gibi açacaksın' dedi, cama yumruk attı. Aracı durdurup polisi aradım. İnsanlar müdahale etti ama 'Bir bayana vuracağımızı mı zannediyorsunuz' deyince bıraktılar. Kendi kendini darp edip 'Seni burada çalıştırmayacağım, öldüreceğim' dedi. Kabin kapımı kırıp yumruk attı, sonrasını hatırlamıyorum. Polis gelip almış. Darp raporu aldım" dedi.

SALDIRAN KİŞİ TUTUKLANDI
DİSK/Genel-İş Sendikası tarafından yapılan açıklamada, "Her an saldırı kaygısı altında değil, güvenli çalışma istiyoruz. İzmir halkını dayanışmaya çağırıyoruz" denildi. Hem kendisinin hem de ESHOT'un davacı olduğunu dile getiren Akça, zanlının önceden sabıkasının bulunduğunu ve cezaevine gönderildiğini belirtti.

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