‘Sevgiliye gönderilen para karşılıksız yardımdır’

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Gürsel Bozkurt, bundan 6 yıl önce tanıştığı H.A. ile sevgili olup, evlilik hayalleri kurmaya başladı. O dönem bazı borçlarından dolayı banka hesaplarında sorun olan Bozkurt, evlilik kararı aldıkları sevgilisi H.A.'nın adına banka hesabı açıp, ortak ev almak amacıyla para biriktirmeye başladı. Bozkurt, sevgilisi H.A. ile evlenip kimseye muhtaç olmadan kendi evlerinde yaşamanın hayali ile garsonluktan kazandığı maaşının yüzde 90'ını her fırsatta bu hesaba yatırdı. Bozkurt evlilik hayalleri kurarken, H.A. sevgilisi Bozkurt'a hala evli olduğunu, boşanma davasının Yargıtay aşamasında olduğunu ancak kesinleşmediğini itiraf eti.

Avukat Damlanur Kaya Uler ve Gürsel Bozkurt

170 BİN LİRA YATIRDI

Çiftin arasına bu nedenle bir süre soğukluk girerken, iddiaya göre bankada ev almak için yeterli para biriktikten sonra H.A. 'Eski eşimle barıştım, seninle anlaşamıyoruz' diyerek Bozkurt'tan ayrıldı. Bozkurt da bunun üzerine bu süreçte İstanbul'da yaşayan H.A.'nın banka hesabına gönderdiğini öne sürdüğü toplam 170 bin lirayı geri istedi. H.A. önce borcu kabul edip, daha sonra reddetti. Bunun üzerine Bozkurt, paranın geri kalanını alabilmek için avukatı Damlanur Kaya Uler aracılığıyla İzmir 22. İcra Müdürlüğü'nde icra takibi başlattı. Eski sevgili H.A. da kesinleşen icra takibine itiraz ederek 'Menfi Tespit' davası açtı.

EV ALMAK İÇİN BİRİKTİRDİ

İzmir 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki davada H.A. suçlamaları reddederek Bozkurt'a borcu olmadığını savundu. Bozkurt'un avukatı Damlanur Kaya Uler ise, "Müvekkilimin davacının hesabına neden para gönderdiği H.A. ve çevresi tarafından bilinmektedir. H.A. icra takibine önce itiraz etmemiş, sonrasında 'Borcum yoktur' diye menfi tespit davası açmıştır. Müvekkilim bu parayı karşılıksız bağış amacıyla değil, ortak ev almak için göndermiştir. İkili arasında geçen whatsapp konuşmalarında da her şey ortadadır" dedi.

Mahkeme, sevgiliye gönderilen paranın 'karşılıksız yapılan yardım' olduğuna kanaat getirip icra takibinin haksız ve kötü niyetli olduğundan iptaline karar verdi. Eski eşi ile barıştığını söyleyip kendisinden ayrılan ve boşanma davası kesinleştikten sonra da sevgilisi H.A.'nın bu davada tanık olarak dinlenen M.G. isimli başka bir erkek ile evlendiğini duyan Gürsel Bozkurt ikinci bir şok daha yaşadı. Bozkurt, hakkını sonuna kadar arayacağını söyledi.

HAYATA KÜSTÜ, MEMLEKETİNE DÖNDÜ

AVUKAT Damlanur Kaya Uler, "Müvekkilim bu davadaki mağduriyeti sebebi ile hayata küsüp memleketine geri dönmüş, maddi ve manevi çok fazla zarar görmüştür. Yerel mahkeme mağdur edici bir karar vermiş olup, ayrıntılı ve açıklayıcı olmayan çok kısa bir cümle ile davanın kabulüne karar vermiş, borcunu ikrar eden davacının beyanını esas almıştır. Bu hususta bir üst mahkemeye itiraz edilmiş olup, müvekkilin mağduriyetinin giderileceğine inancımız sonsuzdur" dedi.

O SÖZ, BOŞANMA SEBEBİ SAYILDI

ÖTE yandan, bir Bursa'da süredir geçimsizlik yaşayan çiftin boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay, "On tane karı bulurum ama bir tane ana bulamam" sözünü de boşanma sebebi saydı. Yüksek Mahkeme; bu söze maruz kalan kadının da manevi tazminat almasının önünü açtı.

METİN BURMALI