Sigortasız kaynakçı yanarak can verdi

İZMİR'İN Bornova ilçesinde kimya imalathanesinde kaynak yapımı esnasında yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı. Yangında kaynak ustası Suat Kardan feci şekilde yanarak can verirken, firma sahibi olduğu öğrenilen Kağan M. ve B.G. isimli kişiler yaralandı.

Üç çocuk babası Suat Kardan'ın cesedi otopsi yapıl- mak üzere Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na kaldırılırken, Kardan'ın yakınları gece olay yerinde güçlükle sakinleştirildi. Sigortasız olduğu ileri sürülen kaynak ustasının ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı. ■ FATİH ŞENDİL