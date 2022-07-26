Soyer’den opera binası açıklaması

İZMİR'DE yapımı yılan hikayesine dönen Karşıyaka'daki opera binası ile ilgili belirsizlik sürüyor. Son olarak projenin bir yaşlı bakım merkezine dönüştürüleceği yönünde çıkan haberler tepkileri de artırdı. Büyükşehir Belediyesi'nin proje değişikliğine gitmesi halinde çok büyük eleştiriler alacağının dile getirilmesinin ardından, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

'ÖYLE BİR ŞEY YOK'

TUNÇ Soyer, Buca Metrosu inşaatında incelemelerde bulunduktan sonra opera binası ile ilgili ortaya atılan iddiaları yanıtladı. Başkan Soyer, "Yok, öyle bir şey yok, elimizden geldiğince binayı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

'IZMİRLİLER BUNA İZİN VERMEZ'

OPERA binası ile ilgili bir değerlendirme de AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'dan geldi. Kaya, "Proje ile ilgili belediye bürokrasisi içinde de sorunlar var. İşi döndürme niyetleri var ancak İzmirliler buna müsaade etmez" dedi.