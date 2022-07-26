Yunan unsurlarının geri ittiği 48 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na saat 06.00 sıralarında, Foça Aslanburnu açıklarında kaçakların olduğu ihbarı yapıldı. Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, can salları içinde 48 kaçak göçmenin bulunduğu tespit etti. Aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı kaçak göçmenler, Foça Balıkçı Barınağı'na getirildi.

Kurtarılanlardan Mustafa Muhammed Adem, "Yemenliyim. Yunanistan'a geçmek istiyorduk ama yakalandık. Bize vurup, telefonlarımızı, paralarımızı aldılar. Aramızda kadınlar ve çocuklar var. Bizi can salıyla denize bıraktılar. Botun motorunu, yakıtını aldılar. Sonrasında Türk Sahil Güvenliği bizi kurtarıp, buraya getirdi" dedi.

Foça Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen kaçak göçmenlerin Yemen, Eritre ve Somali uyruklu oldukları belirlendi. Sorgu ve sağlık muayeneleri devam eden kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilecek.