Cemal Sümbül yatırımlara devam ediyor

2009 yılında Almanya'da iş hayatına adım atan başarılı iş insanı Cemal Sümbül, Türkiye'nin farklı illerinde yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Mobilya, restoran, ulaştırma, otomotiv, eğlence gibi birçok farklı sektördeki firmalarıyla iş dünyasında emin adımlarla ilerliyor.

ALMANYA'DA İSTİHDAM

Lise eğitimini Türkiye'de tamamladıktan sonra Almanya'da ticaret hayatına adımı attı. İş hayatındaki ilk büyük projesi Amazon'la yaptığı işbirliği oldu. 2014'te lojistik ağının dünya devi olan Amazon'un ortaklığını alıp Almanya'dan başlayarak çok sayıda depo açmaya başladı. Sümbül; Düsseldorf, Aachen, Köln, Bonn, Duisburg, Essen, Dortmund, Padernborn, Bielefeld, Kassel, Hannover, Bremen, Frankfurt'ta depolar kurdu. Almanya'nın çeşitli elayetlerindeki depolarda faaliyetlerine devam ediyor.

LÜKS ARAÇ KİRALAMA

İş insanı Sümbül'ün Almanya'dan sonraki Türkiye'deki ilk yatırımı araç kiralama alanında oldu. 2019 yılında DC21 İç ve Dış Tic. A.Ş.'yi kurarak grup şirketlerine araç kiralama hizmetlerini de ekleyen Sümbül, satın almış olduğu 2022 model Mercedes Vito'lar ile şoförlü VIP hizmeti veriyor. Ayrıca filosuna eklediği lüks araçlarla araç kiralama hizmetlerini de başarılı ve kaliteli bir şekilde müşterilerine sunuyor. Sümbül'ün 2022 yılında satın aldığı 'Letto Mobilya' markası, İzmir'in ve Ege'nin en sevilen mobilya markaları arasında yer alıyor.

Letto Mobilya; Menderes'te yer alan depoları, dev kadrosu ve Kısıkköy, Çiğli, Karabağlar'daki 3 adet mağazasıyla mobilya sektörünün önemli oyuncuları arasında yerini aldı. Sümbül, sanayi sitesinde kuracağı yeni fabrikasıyla mobilyayı İzmir'de üretip Avrupa'ya ihraç ederek istihdama da katkı sağlayacak. Sümbül, Antalya'da ve İzmir'deki işletmeleriyle istihdama da katkı sağlıyor. Beach Clup ve çeşitli turizm yatırımlarıyla Antalya'da birçok sektörde hizmet verecek.

TÜRKİYE İYİ NİYET ELÇİSİ

Sosyal yardımlaşma etkinliklerini 2019 yılından itibaren memleketi Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde devam ettiren Sümbül, hayır yemeği ve yardımlaşma paketlerini dağıtımlarını sürdürüyor. Başarılı iş insanı, son olarak Mayıs 2022'de hayır yemeği düzenledi. -Bu bir ilandr-