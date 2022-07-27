CHP’li Karşıyaka Belediyesi esnafı çöpe mahkum etti!

"ESNAFA BU KADAR DÜŞMAN OLUNUR MU"

Sanayi sitesi esnafının belediyeden son derece şikayetçi olduğunu söyleyen Keseli, Karşıyaka Sanayi Sitesi esnafına bir dokunan bin ah işitiyor. Esnaf çöpün içinde kalmaya tepkili. Bir sanayi sitesi düşünün ki yollarında asfalt bile yok. Esnafımız asfalt için para toplandığını fakat yine de asfaltın dökülmediğini söylüyor. Kendi asfalt tesisi olan bir belediye, ilçesindeki yegane sanayi sitesi esnafına bu kadar düşman olabilir mi?" diye sordu.