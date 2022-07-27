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İzmir'de korkunç son: Tekne tamir ederken canından oldu

İzmir'in Karaburun ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre tekne tamiri yapan 63 yaşındaki Koray Volkan Şengül, 3 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

27.07.2022, 08:39

İzmir’de korkunç son: Tekne tamir ederken canından oldu

Olay, Karaburun ilçesine bağlı Mordoğan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Koray Volkan Şengül teknede tamir yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü.

Başını bir dolaba çarpan Şengül ağır yaralanırken, çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Volkan Şengül, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahelenin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Şengül, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şengül'ün cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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