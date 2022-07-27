  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de koronavirüs nedeniyle yasak gelecek mi? Vali Köşger açıkladı

İzmir'de koronavirüs nedeniyle yasak gelecek mi? Vali Köşger açıkladı

Koronavirüs vaka sayılarında son zamanlarda yaşanan artış sonrası yasaklamaların gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. İzmir'de kent genelinde yaşanan artık sonrası Vali Yavuz Selim Köşger açıklamada bulundu. Peki İzmir'de koronavirüs nedeniyle yasak gelecek mi? İşte yanıtı...

DHA

27.07.2022, 15:54

İzmir’de koronavirüs nedeniyle yasak gelecek mi? Vali Köşger açıkladı

Vali Yavuz Selim Köşger, kentte koronavirüs vaka sayılarında artış yaşandığını, ancak herhangi bir kısıtlama ve yasak getirilmesinin söz konusu olmadığını belirtti.

Köşger, "Mayıs ayı başında vaka sayıları 50'lere kadar inmişti, entübe sayısı da 2'ydi. Fakat şu anda entübe sayısı 40. Yoğun bakım da 130 olmak üzere ciddi bir artış var. Yoğun bakımlarda şu an için bir sıkıntı yok ama tekrar bir artışa geçtik. Bu konuyla ilgili sağlıkçılar başlangıca göre ölümcüllüğün daha az olduğunu değerlendiriyor. Şu aşamada vatandaşlarımızın maske takmasını mecbur tutacak bir durum yok. Takmak isteyen taksın. Herhangi bir yasaklama yapmayı düşünmüyoruz. Vatandaşlarımızı kendi tedbirlerini almaları konusunda uyarıyoruz. Pandemi süreci tüm dünyada ekonomi başta olmak üzere birçok alanda sorun ortaya çıkardı. Sağlık her şeyden önemli. Vatandaşımızı kendi tedbirini alması konusunda uyarıyoruz" dedi.

İzmir Valisi Köşger’den İAOSB okuluna tam not Babası sınıfa kadar sırtına taşıyordu! İzmir Valisi Köşger'den Sema'ya tekerlekli sandalye hediyesi

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA