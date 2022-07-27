İZSU vatandaşları uyardı! İzmir’de bu ilçelerde sular kesilecek

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintileri olacak? İZSU bugün İzmir'de su kesintileri yaşanacak ilçeleri paylaştı. İşte 27 Temmuz Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...
İZSU bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. İşte İZSU'dan yapılan duyuruya göre 27 Temmuz Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...
İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintileri olacak? İZSU bugün İzmir'de su kesintileri yaşanacak ilçeleri paylaştı. İşte 27 Temmuz Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...
ALİİAĞA HACIÖMERLİ 27.07.2022 saat 10:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
BUCA ÇAMLIKULE 27.07.2022 saat 10:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME ÇİFTLİK 27.07.2022 saat 10:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
FOÇA FEVZİ ÇAKMAK, CUMHURİYET, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 27.07.2022 saat 11:40 ile 14:00 arasında yaklaşık 2 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.
GAZİEMİR HÜRRİYET 27.07.2022 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR MALİYECİLER, TAHSİN YAZICI, VATAN, SALİH OMURTAK 27.07.2022 saat 10:25 ile 12:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA MAVİŞEHİR, ATAKENT 27.07.2022 saat 09:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENDERES GÜMÜLDÜR 27.07.2022 saat 11:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
MENDERES GÜMÜLDÜR 27.07.2022 saat 11:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ KUVVETLİ, ANAFARTALAR, ZAFER27.07.2022 saat 09:05 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat 55 dakika su kesintisi olacaktır.