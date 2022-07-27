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İZSU vatandaşları uyardı! İzmir'de bu ilçelerde sular kesilecek

İZSU bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. İşte İZSU'dan yapılan duyuruya göre 27 Temmuz Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...