Haberler İzmir Son dakika: İzmir'de orman yangını | Havadan ve karadan müdahale

Son dakika: İzmir'de orman yangını | Havadan ve karadan müdahale

Son dakika haberi... İzmir'in Seferihisar ilçesinde çıkan orman yangınına 2 uçak, 4 helikopter, 11 arazöz, 3 su tankeri ile 2 dozer ile müdahale ediliyor. Ayrıca son dakika bilgisine göre Orhanlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangının ardından Yeniköy'de de yangın çıktı.