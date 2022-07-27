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Haberler İzmir Son dakika: İzmir'de orman yangını | Havadan ve karadan müdahale

Son dakika: İzmir'de orman yangını | Havadan ve karadan müdahale

Son dakika haberi... İzmir'in Seferihisar ilçesinde çıkan orman yangınına 2 uçak, 4 helikopter, 11 arazöz, 3 su tankeri ile 2 dozer ile müdahale ediliyor. Ayrıca son dakika bilgisine göre Orhanlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangının ardından Yeniköy'de de yangın çıktı.

AJANSLAR

27.07.2022, 13:08 Güncelleme Tarihi: 27.07.2022, 13:08

Son dakika: İzmir’de orman yangını | Havadan ve karadan müdahale

İzmir'in Seferihisar ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor. Orhanlı Mahallesi girişinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 11 arazöz, 3 su tankeri ile 2 dozer sevk edildi.

Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

SEFERİHİSAR'DA İKİNCİ YANGIN
Edinilen bilgiye göre saat 12.00 sıralarında Seferihisar ilçesi Orhanlı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi iyiye giderken, bir başka yangın da aynı ilçedeki Yeniköy Poligon bölgesinde çıktı. Ormanlık alanın yakınında çıkan yangını söndürme çalışmalarının iyiye gittiği belirtildi. Yangın bölgesine 2 helikopter, 4 arozöz yönlendirildi.

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