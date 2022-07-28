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Haberler İzmir 650 çocuğa ücretsiz diş taraması yapıldı

650 çocuğa ücretsiz diş taraması yapıldı

28.7.2022

650 çocuğa ücretsiz diş taraması yapıldı

KARŞIYAKA Belediyesi'nin, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nin zemin katında hayata geçirdiği Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, geçtiğimiz yıldan bu yana 6-12 yaş aralığındaki çocuklara ücretsiz hizmet veriyor. Merkezden bugüne kadar 650'ye yakın çocuk yararlandı.

BİLİNÇLENDİRME VE EĞİTİM
MUAYENELERİ yapılan çocuklar, teşhisleri doğrultusunda devlet ya da üniversite hastanelerine yönlendirildi. Merkeze gelen tüm çocuklara fırçalama eğitimi de verildi. Hem çocuklar hem de aileler, ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendirildi. Belediye Başkanı Cemil Tugay, ailelere çağrıda bulunarak "6-12 yaş arası tüm çocuklarımızı ağız ve diş sağlığı taraması için merkezimize bekliyoruz" dedi.

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