Belediyenin otoparkı pis ve bakımsız halde

Bornova'nın merkezinde bulunan ve aynı zamanda kapalı pazaryeri olarak da kullanılan Bornova Belediyesi Çok Katlı Otopark ve Pazaryeri'nin pis ve bakımsız halini görenler şaşkına dönüyor.

'KADERİNE TERK EDİLMİŞ'

Katlı otoparkın aşırı derecede kirli olduğunu ve bakımsızlıktan adeta döküldüğünü ifade eden vatandaşlar, araçlarını otoparka park etmek için geldiklerinde gördükleri manzara karşısında adeta şoke olduklarını söyledi.

Aynı zamanda pazaryeri olarak da kullanılan yapıya girildiğinde zeminin su birikintileri ve çöplerle dolu olduğunu, üst katlara çıkmak için kullanılan merdivenlerin duvar boyalarının rutubetten döküldüğünü anlatan vatandaşlar, "İzmir'de bu kadar bakımsız ve pis otopark görmedim. Alt kat pazaryeri olarak kullanılıyor ancak içerisi pislik içerisinde. Üst katlar da aynı şekilde. Burası resmen kaderine terk edilmiş durumda. İnsanlardan para almayı biliyorlar ama iş temizliğe gelince kimseden ses yok" diye konuştu.

ŞEHİTLER CADDESİ TIR PARKINA DÖNDÜ

İZMİR'DEKİ Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nun önündeki Şehitler Caddesi'nde uzayıp giden TIR kuyrukları vatandaşları canından bezdirdi. Sabahın erken saatlerinde Alsancak Limanı'ndan çıkan ya da limana gelen TIR'ların caddede sıralandığını aktaran vatandaşlar, "İki şeritli yolun birinden zaten tramvay geçiyor. Diğer şeritleri ise TIR'lar kapatıyor. Sabahları burada inanılmaz trafik oluyor" dedi. Burada oluşan trafik sıkışıklığı nedeniyle çoğu zaman işyerlerine geç kaldıklarının altını da çizen vatandaşlar, "Soruna bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Her gün aynı çileyi yaşamaktan bıktık" diye konuştu.

KONAK BELEDİYESİ'NE KONTEYNER TEŞEKKÜRÜ

İZMİR'İN Konak ilçesinde yaşayan ve oturdukları mahalledeki çöp konteynerlerinin bakımsızlığından dert yanan vatandaşlar, sorunu kısa sürede çözen Konak Belediyesi'ne teşekkür etti.

KONAK ilçesindeki Mithatpaşa Caddesi numara 104 önündeki çöp konteynerlerinin bakımsız olduğunu ve buna bağlı olarak etrafa kötü kokular saçıldığını anlatan mahalle sakinleri, eskiyen çöp konteynerlerinin yenisi ile değiştirildiğini bildirdi.

Yeni Asır aracılığı ile çağrıda bulundukları yetkililerin kısa sürede harekete geçip, sorunu kökünden çözdüklerini ifade eden mahalle sakinleri, "Konak Belediyesi olaydan haberdar olur olmaz eskiyen çöp konteynerlerimizi yenileri ile değiştirdi. Konaklıların sorunları ile ilgilendikleri için Konak Belediyesi'ne ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz" diye konuştu.