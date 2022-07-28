CHP yüzünden İzmir’deki her canlı tehdit altında

İZMİR Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, 'NAe Sao Paulo' isimli uçak gemisinin sökümü için Aliağa'ya getirilmesiyle ilgili CHP'den gelen eleştirilere yanıt verdi. Bakanlığın tatmin edici açıklamalarına rağmen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in tavırlarıyla büyüyen tartışmaya AK Partili Hızal da dahil oldu.

Hızal, Bakan Murat Kurum'un paylaşımını alıntılayarak, "CHP'nin İzmir'in çevre güvenliği ile ilgili söyleyecek sözü yoktur. CHP yüzünden İzmir'deki her canlının sağlığı tehdit altındadır" dedi. Körfez kirliliğinin ortada olduğunu ve daha önce Körfez'den aldıkları su örneğinin simsiyah halini belediye meclisinde de kamuoyuna gösterdiklerini ifade eden Hızal, "Maalesef durum iç açıcı değil. Ayrıca derelerin kirliliği gibi faktörler de ortada. İzmir'de CHP'li belediye üzerine düşen hizmetleri tam manasıyla yapamadığı için CHP yüzünden İzmir'deki her canlının sağlığının tehdit altında olduğunu söylüyoruz" diye konuştu.