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İzmir'de saman yüklü TIR yandı, alevler ağaçlara sıçradı

İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından saman yüklü tır yanmaya başladı. Tırdaki alevlerin yol kenarındaki ağaçlara sıçramasıyla da ağaçlar ve otluk alan yandı

28.07.2022, 19:07

İzmir’de saman yüklü TIR yandı, alevler ağaçlara sıçradı

Kaza, saat 15.45 sıralarında İzmir-Aydın Otoyolu Torbalı sapağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Aydın istikametine seyir halinde olan saman yüklü bir tır ile başka bir araç kazaya karıştı.

Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan tır, bariyerlere çarparak durabildi. Kazanın hemen ardından tır ve kasasındaki samanlar yanmaya başlarken, olayı gören sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



ALEVLER AĞAÇLARA VE OTLUK ALAN SIÇRADI
Yanmaya başlayan tırdaki alevlerin yol kenarında bulunan ağaçlara ve otluk alana da sıçraması paniğe neden oldu.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araç ve alana müdahale ederken, kaza sebebiyle İzmir-Aydın Otoyolu Aydın istikameti geçici olarak trafiğe kapatıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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