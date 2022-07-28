Karşıyaka’da sanayi esnafına çöp zulmü!

KARŞIYAKA Sanayi Sitesi'nin etrafında yükselen çöp dağlarına AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Didem Keseli tepki gösterdi. Zübeyde Hanım mahallesindeki Karşıyaka Sanayi Sitesi'nde toplanmayan çöplere esnaf tepki gösterirken, bölgede inceleme yapan AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Didem Keseli, Karşıyaka Belediyesi'ne tepki gösterdi. Keseli, "Belediyenin bitişiğindeki alan çöplüğe döndü" dedi.

ESNAFA DÜŞMANLIK EDİYORLAR

Şantiye tesisleri girişinin bakımlı olduğunu söyleyen Keseli, "Belediye kapısının önünü süpürüyor, süpürdüğünü arka sokağına atıyor. Esnaf ve sanayiciyi bu kadar mağdur eden bir yerel yönetim kabul edilemez. Karşıyaka Sanayi Sitesi esnafına bir dokun bin ah işit. Esnaf çöpün içinde kalmaya tepkili. Belediye bu tavrıyla hastalıklara da davetiye çıkarıyor. Esnafa bu kadar düşman olunabilir mi?" dedi.