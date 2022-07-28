Kepler atıldı yeni bir hayat başladı

İZMİR Ekonomi Üniversitesi'nden (İEÜ) bu yıl mezun olan 501 öğrenci, yeni hayatlarına heyecan ve mutlulukla uğurlandı. İEÜ İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü mezunu Aslı Melike Soylu, üniversite birincisi olurken, sosyoloji bölümünden Elif Yubaş üniversite ikincisi, uluslararası ticaret ve finans bölümünden Hakan Berkay Yavuz da üniversite üçüncüsü olarak büyük başarı elde etti. Üniversiteyi ilk 3 içinde bitiren öğrencilere yüksek lisans ve doktora eğitim ödülü, tüm bölüm birincilerine de yüksek lisans eğitim ödülü verildi.

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