Konak’ta 20 okulun yapımı devam ediyor

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, yeni yapılan okulların durumunu yerinde inceledi. Başdaş, ilçe yönetimi ile birlikte, yapımı devam eden Gaziosmanpaşa İlkokulu, Yapıcıoğlu İlkokulu, Dumlupınar İlkokulu ve Ortaokulu, Necatibey İlkokulu ile 19 Mayıs İlkokulu ve Ortaokulu'nun inşaatlarını gezerek, durumları hakkında bilgi aldı.

DAHA SAĞLIKLI EĞİTİM FIRSATI

KONAK'TA eğitim seferberliğinin tüm hızıyla sürdüğünü söyleyen Başdaş, "Konak'ta 20 yeni okulu hizmete açıyoruz. İlçemiz genelinde yapımı süren okulların tamamlanması için Milli Eğitim Bakanlığımız gereken özeni gösteriyor. Özellikle nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerimizde, çocuklarımızın mevcudu az sınıflarda, daha sağlıklı ve kaliteli eğitim almasını sağlayacak bu okullar velilerimize de rahat bir nefes aldıracak" dedi.