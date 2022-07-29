Aldatıldığını düşünen kocası tarafından bıçakla rehin alındı

İZMİR'İN Bayraklı ilçesinde madde bağımlısı olduğu iddia edilen Çetin K, kendisini aldattığından şüphelendiği eşi Gülşen K'yi bıçakla rehin aldı. Polisin tüm ikna çabalarına karşı Çetin K, eşine 4 saat boyunca kabus yaşatırken, operasyon için düğmeye basan özel harekat polisleri evin kapısını koçbaşı ile kırıp iki çocuk annesi Gülşen K'yi sağ salim kurtardı.

UYUŞTURUCUNUN ETKİSİNDEYDİ

OLAY, Alpagut Mahallesi 1620/53 sokakta meydana geldi. İddialara göre; uyuşturucu etkisinde olan Çetin K, saat 09.30'da eşi Gülşen K'yi bıçakla rehin aldı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Karısını bıçakla rehin alan adamı ikna etme çalışmalarının fayda etmemesi üzerine bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi. Özel harekat polisleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, operasyon için düğmeye basıldı.

KOÇBAŞI İLE KAPIYI KIRDILAR

UZUN uğraşlara rağmen ikna olmayan Çetin K'nin bıçakla rehin aldığı karısı Gülşen K'yi kurtarmak için özel harekat polisleri eve operasyon düzenledi. Evin kapısı ekipler tarafından koçbaşı ile kırılırken, rehin alınan Gülşen K. kurtarıldı. Kabusu yaşayan kadın, sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı ambulansla hastaneye götürüldü. Karısını 4 saat boyunca rehin alan Çetin K. ise polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri altında gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

ANLAŞAMAYINCA EVDEN AYRILIP BURSA'YA GİTMİŞ

15 ve 18 yaşlarında iki çocuk sahibi olan çiftin, sık sık tartışmalar yaşadığı öğrenilirken, Çetin K'nin tartışmalar yüzünden bir süre önce evden ayrıldığı ve Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşadığı belirtildi. Yakın zamanda yeniden İzmir'e gelen Çetin K'nin, çocuklarının evde olmadığı saatte eve geldiği, karısının kendisini aldattığını düşündüğü için bıçakla rehin aldığı öne sürüldü. METİN BURMALI