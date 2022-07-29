Benim artık 5 çocuğum var

İzmir'de kalp yetmezliği nedeniyle sağlık durumu her geçen gün kötüye gidince Ege Üniversitesi Hastanesi'nde kalp nakli yapılan 2 yaşındaki Asel Lina Adıyaman'a, yeniden yaşam veren küçük Asel İnal'ın (2) Konya'da yaşayan babası Mustafa İnal'a Yeni Asır ulaştı.

HİÇ DÜŞÜNMEDEN 'EVET' DEDİLER

Kızının beyin ölümünün gerçekleşmesiyle dünyalarının karardığını ancak 'Organlarını bağışlar mısınız' sorusuna eşi ile birlikte hiç düşünmeden 'evet' cevabı verdiklerini söyleyen Mustafa İnal, kızının kalbinin İzmir'de karaciğer ve böbreklerinin de 3 ayrı kentte başka çocuklara hayat verdiğini söyledi.

'UYUM' HABERLERİ MUTLU ETTİ

Baba İnal, "Kızımızın başta adaşı İzmirli Asel'in ve diğer 3 kentte de 3 çocuğun bu nakillerle hayata bağlandığını ve organların vücuda uyum sağladığını öğrenince mutlu olduk. Nakiller yapıldıktan sonra organlar uyum sağlamayacak diye çok korkuyorduk. Allah'a çok şükür, hepsi başarılı olmuş. En kısa sürede İzmir'e gelip artık manevi kızım olan Asel Lina Adıyaman'ı ziyaret etmek istiyorum; tabii ki ailesi izin verirse. Asel benim ilk göz ağrımdı. O benim yaşam kaynağımda ama olmadı. Ondan 1 yaş küçük kardeşi Ülkü Alya'nın artık İzmir'de aynı adı taşıyan bir ablası daha var. Benim de artık 5 çocuğum var" dedi.

'O ANNENİN AYAKLARI ÖPÜLÜR'

ASEL Lina'nın annesi Merve Adıyaman (29), "Nakil olmasa kızım şu an hayatta olmayabilirdi. Kalbin, kanının ve dokunun uyması ise bir mucizeydi. Nakilin yapılacağını duyduğumda mutluluktan ağladım ama Konya'da vefat eden kız çocuğu için de çok üzüldüm. Allah onlardan razı olsun. Kızıma da hayat bağışladılar. Bu nakille adeta yeniden doğan kızım taburcu olduktan sonra ilk işim, o aileyi ziyaret etmek olacak. O anneyi ayaklarından öpmek istiyorum" dedi.

BÖBREKLERİ ALİ VE ZEYNEP'E CAN OLDU

MİNİK Asel'in böbrekleri ise Antalya'da organ bekleyen 5 ve 8 yaşlarındaki 2 çocuğa can oldu. Böbrekler, 5 yaşındaki Adanalı Ali Gair ile 8 yaşındaki Ispartalı Ecrin Zeynep Karadaş'a, Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi'nde nakledildi.

Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, her iki hastanın durumunun çok iyi olduğunu söyledi.

FATİH ŞENDİL