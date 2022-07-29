  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Gazeteci Ayçe teyzesini sonsuzluğa uğurladı

Gazeteci Ayçe teyzesini sonsuzluğa uğurladı

29.7.2022

Gazeteci Ayçe teyzesini sonsuzluğa uğurladı
İZMİR basınının deneyimli isimlerinden ATV ve A Haber İzmir Temsilcisi Sefer Ayçe'nin 76 yaşındaki teyzesi Sema Koca hayatını kaybetti. Karşıyaka'da oturan ve uzun süredir hastanede tedavi gören Sema Koca, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Koca'nın ölümü, aile yakınlarını ve sevenlerini üzdü. 76 yaşında hayatını kaybeden Koca Karşıyaka'daki Alaybey Camii'nde dün öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı. ■ NİDA ALADAĞ
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA