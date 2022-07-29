Gazeteci Ayçe teyzesini sonsuzluğa uğurladı

İZMİR basınının deneyimli isimlerinden ATV ve A Haber İzmir Temsilcisi Sefer Ayçe'nin 76 yaşındaki teyzesi Sema Koca hayatını kaybetti. Karşıyaka'da oturan ve uzun süredir hastanede tedavi gören Sema Koca, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Koca'nın ölümü, aile yakınlarını ve sevenlerini üzdü. 76 yaşında hayatını kaybeden Koca Karşıyaka'daki Alaybey Camii'nde dün öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı. ■ NİDA ALADAĞ

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