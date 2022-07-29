İzmir’de feci kaza: Kontrolden çıkarak devrildi

Kaza, dün akşam saatlerinde Tire-Bayındır yolu Çatal mevkinde meydana geldi. Zeytinova yönünden Tire'ye giden Kadir Bilgitekin idaresindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile arkasındaki Nurcan Metiner yaralandı.

İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri, Nurcan Metiner'in hayatını kaybettiği belirledi. Hastaneye kaldırılan Kadir Bilgitekin'in ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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