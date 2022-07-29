‘Ormanları sigara yakıyor’

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İtfaiye Daire Başkanlığı'nın Yenişehir'deki Hizmet Binasını ziyaret ederek itfaiye personeline moral desteği verdi. Hava sıcaklıklarının artmasıyla kentteki yangın sayısında artış meydana geldiğini ifade eden Başkan Soyer, "1-20 Temmuz tarihleri arasında yoğun hava sıcaklığı ve rüzgarın etkisiyle bin 556 yangın meydana geldi. Bunların bin 473 tanesine arkadaşlarımız hızla müdahale ederek söndürdü. Bunların sadece 57'si kısmen yanma, 26'sı da tüm gayretlere rağmen tamamen yanma sonrasında söndürüldü" diye konuştu.

'ÇOĞU İNSAN ELİYLE ÇIKIYOR'

İZMİR'DE 20 günde çıkan yangınların yüzde 60'ının sigara izmaritinden çıktığını da belirten Soyer, "Yüzde yirmisi vatandaşlarımızın temizlik amaçlı yaptıkları, bahçe çöplerini yakmalarından kaynaklandı. Elektrik tellerinin birbirine vurması sonucu da yangınlar meydana geldi. Özetle en çok insan eliyle çıkartıyoruz bu yangınları ve en çok sigara izmariti nedeniyle çıkıyor bu yangınlar" dedi.