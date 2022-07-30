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Haberler İzmir İzmir’de 8 kişi tutuklandı 10 şüpheli itirafçı oldu

İzmir’de 8 kişi tutuklandı 10 şüpheli itirafçı oldu

30.7.2022

İzmir’de 8 kişi tutuklandı 10 şüpheli itirafçı oldu
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında muvazzaf asker ile darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencilerinin de bulunduğu 34 şüphelinin emniyet ve jandarmadaki işlemleri tamamlandı. İtirafçı olan 10 şüpheli, ifadeleri alındıktan sonra kolluk biriminden salıverildi. Adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 8 zanlı ise tutuklandı. Aranan 1 şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenildi.
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