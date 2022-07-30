Haberler İzmir İZSU uyardı! İzmir'de sular kesilecek! Önleminizi alın

İZSU uyardı! İzmir'de sular kesilecek! Önleminizi alın

İZSU bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. İşte İZSU'dan yapılan duyuruya göre 30 Temmuz Cumartesi İzmir su kesintisi detayları...