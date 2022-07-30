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Haberler İzmir İZSU uyardı! İzmir'de sular kesilecek! Önleminizi alın

İZSU uyardı! İzmir'de sular kesilecek! Önleminizi alın

İZSU bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. İşte İZSU'dan yapılan duyuruya göre 30 Temmuz Cumartesi İzmir su kesintisi detayları...

30.07.2022, 10:12 Güncelleme Tarihi: 30.07.2022, 10:13

ÇİĞLİ

YENİ MAHALLE, ATAŞEHİR 30.07.2022 saat 09:25 ile 10:25 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU uyardı! İzmir’de sular kesilecek! Önleminizi alın

DİKİLİ

GAZİPAŞA, İSMETPAŞA, SALİMBEY, CUMHURİYET 29.07.2022 saat 11:30 ile 30.07.2022 saat 16:00 arasında yaklaşık 1 gün 4 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İZSU uyardı! İzmir’de sular kesilecek! Önleminizi alın

KARABURUN

MORDOĞAN 30.07.2022 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU uyardı! İzmir’de sular kesilecek! Önleminizi alın

KİRAZ

CERİTLER, SULUDERE, HİSAR 30.07.2022 saat 09:00 ile 18:30 arasında yaklaşık 9 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İZSU uyardı! İzmir’de sular kesilecek! Önleminizi alın

KONAK

26 AĞUSTOS 30.07.2022 saat 08:50 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.

İZSU uyardı! İzmir’de sular kesilecek! Önleminizi alın

KONAK

MEHTAP, LALE, KÜÇÜKADA, İSMET PAŞA, FERAHLI 30.07.2022 saat 09:05 ile 11:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU uyardı! İzmir’de sular kesilecek! Önleminizi alın

MENDERES

ÖZDERE CUMHURİYET 28.07.2022 saat 14:30 ile 16:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU uyardı! İzmir’de sular kesilecek! Önleminizi alın

MENDERES

GÜMÜLDÜR FEVZİ ÇAKMAK 28.07.2022 saat 15:30 ile 17:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU uyardı! İzmir’de sular kesilecek! Önleminizi alın

ÖDEMİŞ

KONAKLI, YOLÜSTÜ, BOZDAĞ, BOZCAYAKA 30.07.2022 saat 09:00 ile 17:30 arasında yaklaşık 8 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İZSU uyardı! İzmir’de sular kesilecek! Önleminizi alın

ÖDEMİŞ

ANAFARTALAR, ZAFER, ATATÜRK30.07.2022 saat 09:10 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.

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