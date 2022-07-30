Kınık’a Sağlık Meslek Yüksekokulu geliyor

BAKIRÇAY Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş, Kınık Belediyesi'ni ziyaret etti. Kınık'ta açılacak olan Bakırçay Üniversitesi Kınık Sağlık Meslek Yüksekokulu hakkında, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer ile istişarelerde bulunan Berktaş, Sağlık Meslek Yüksekokulu'nun Optisyenli, Ağız Diş Sağlığı, Ayak Bakım Teknikerliği ve Ortez Protez bölümleriyle ilk olarak başlayacağını ve toplamda 8 branşta öğrenci alımıyla önümüzdeki 2023 YKS tercih kılavuzunda yer alacağının müjdesini verdi. Başkan Doğruer de emeği geçen Hamza Dağ, Binali Yıldırım ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

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