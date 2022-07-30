Sürprizi diyemeden sehit haberi geldi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütünün açtığı taciz ateşi sonucu ağır yaralanan Astsubay Çavuş Batuhan Şimşek, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şimşek'in şehadet haberi, İzmir'in Bornova ilçesindeki baba ocağına verildi. Şehit haberi alan yakınları ve mahalle sakinleri evlerine Türk bayrağı astı.



'ARADIK, ULAŞAMADIK'

Hakan ve Ayten çifti, Batuhan Şimşek'in acı haberiyle büyük üzüntü yaşadı. Bekar olan şehidin bir de kardeşi olduğu öğrenildi. Dayısı Selçuk Ulu, eniştesi Hakan Şimşek'in oğluna sürpriz yapacakken acı haberini aldığını ifade ederek, "Çok üzgünüz, ne diyeceğimizi de bilemiyoruz. Şehidimiz çok iyi bir insandı, vatanına milletine çok düşkün bir çocuktu, dini bütün biriydi. Çevresi tarafından çok sevilen biriydi. Babasının bir sürprizi vardı ona, bir araç aldı kendisine, bugün öğlen telefonla aradı bilgisini vermek için, ulaşamadık. Ne yazık ki şehit olduğu haberini aldık" diye konuştu. Şehit Batuhan Şimşek'in cenazesi, Gaziemir 15 Temmuz Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kadifekale Hava Şehitliği'ne defnedildi.





AMCASININ 1995'TE AYNI BÖLGEDE ŞEHİT OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Batuhan Şimşek'in ailenin ikinci şehidi olduğu öğrenildi. 1995 yılında şehidin amcası Tekin Ulu'nun da aynı bölgede şehit düştüğü öğrenildi. 1995 yılında Osman Pamukoğlu komutasında yürütülen Ejder Operasyonu'nda bomba imha uzmanı olarak görev yapan Tekin Ulu'nun bölücü terör örgütünün açtığı ateş sonucunda şehit olduğunu aktarıldı. Şehidin dayısı Selçuk Ulu, "Bu ailemizin ikinci şehidi oldu. Hepimiz için zor, vatan sağ olsun" dedi.