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Haberler İzmir Yer kavgasında vurulan balıkçı kurtarılamadı

Yer kavgasında vurulan balıkçı kurtarılamadı

30.7.2022

Yer kavgasında vurulan balıkçı kurtarılamadı
İZMİR'İN Konak ilçesinde, amatör balıkçılar arasında çıkan "yer tutma" kavgasında tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

KAÇTI AMA YAKALANDI
MUSTAFA Kemal Sahil Bulvarı'ndaki Karataş Gün Batımı İskelesi'nde oltayla balık avlayan Saim Baş (59) ile S.A. arasında çıkan yer tartışması kavgaya dönüştü. Kavganın ardından buradan ayrılan S.A, bir süre sonra olay yerine tabancayla döndü. Saim Baş'a ateş eden S.A, daha sonra kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralanan Baş'ı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Saim Baş, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli S.A. gözaltına alındı.
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