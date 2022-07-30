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Haberler İzmir Zehir tacirlerine drone şoku: Paçayı kurtaramadılar!

Zehir tacirlerine drone şoku: Paçayı kurtaramadılar!

İzmir'e bağlı Ödemiş ilçesinde polisin yürttüğü titiz çalışmalar sonucu dağlık alanda ekili kenevir bitkileri ele geçirildi. Uyuşturucu tacirlerinin bitkileri yaya olarak ulaşımın oldukça zor olduğu bir noktaya ekmeklerine karşı polis ekipleri drone kullanrak hedefe ulaştı. N.C. isimli şüpheli gözaltına alınırken kenevir bitkileri yok edilmek üzere söküldü.

DHA

30.07.2022, 10:06

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, polis ekipleri drone ile yaptıkları çalışma sonucunda, dağlık alana ekili kenevir bitkileri ele geçirdi. Öte yandan, polis ekiplerinin 1 şüpheliyi gözaltına aldığı öğrenildi.

Zehir tacirlerine drone şoku: Paçayı kurtaramadılar!

Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti ve imalatını önlemek adına, ilçede yaptıkları çalışma kapsamında, dağlık alanlarda drone ile yaptıkları çalışma sonucu kenevir bitkileri ele geçirdi.

Zehir tacirlerine drone şoku: Paçayı kurtaramadılar!

Yaya olarak ulaşımın zor olduğu noktaya ekilen kenevir bitkilerini tespit eden polis ekipleri, N.C. isimli 1 şüpheliyi de gözaltına aldı. Emniyete götürülen N.C., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Zehir tacirlerine drone şoku: Paçayı kurtaramadılar!

Öte yandan, ele geçirilen kenevir bitkileri yok edilmek üzere polis ekipleri tarafından sökülürken, ekiplerin Ödemiş ilçesinde drone ile sık sık denetim yaptığı öğrenildi.

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