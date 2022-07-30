Haberler İzmir Zehir tacirlerine drone şoku: Paçayı kurtaramadılar!

Zehir tacirlerine drone şoku: Paçayı kurtaramadılar!

İzmir'e bağlı Ödemiş ilçesinde polisin yürttüğü titiz çalışmalar sonucu dağlık alanda ekili kenevir bitkileri ele geçirildi. Uyuşturucu tacirlerinin bitkileri yaya olarak ulaşımın oldukça zor olduğu bir noktaya ekmeklerine karşı polis ekipleri drone kullanrak hedefe ulaştı. N.C. isimli şüpheli gözaltına alınırken kenevir bitkileri yok edilmek üzere söküldü.