İlk gemiler açlık tehlikesi yaşayan Afrika ülkelerine

TÜRKİYE'NİN girişimleriyle uygulamaya konulan "tahıl koridoru" planı işlemeye başladı. İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin açılmasının ardından ilk geminin yüklendiği haberi geldi. Geminin mısır yüklü olduğu kaydedilirken, boş gemiler ve yükü tahıl olmayan gemilerin limanlardan çıkmasına izin verilmeyeceği bildirildi. Gemiler konvoy halinde limanlardan ayrılacak, tahıl yüklü gemilerin ilk durağı ise İstanbul olacak. Ukrayna limanlarından gelecek ilk geminin ise 3 Ağustos'ta Türk karasularında olması bekleniyor.

Dev krizi çözecek merkez faaliyette

1.5 AYDA ULAŞACAK

Dünyada en az gelişmiş ülkelerin karşı karşıya kaldığı açlık tehlikesinin önüne geçilmesinde Türkiye kritik misyon üstlendi. Afrika'da yaşanan hiçbir insanlık dramına duyarsız kalmayan Ankara'nın da girişimleriyle ilk tahıl gemileri açlık tehlikesi bulunan Afrika ülkelerine gidecek. Bu kapsamda Odessa limanından çıkacak geminin Somali'ye ulaşması bekleniyor. BM yetkilileri de geminin Somali'ye seyahat süresinin bir buçuk ayı bulabileceğini ifade ediyor.

İHA'LARLA TAKİP EDİLECEK

25 milyon ton tahıl dünyaya ulaştıracak koridorun bütün kontrolü İstanbul'da kurulacak merkezde gerçekleştirilecek. Küresel gıda fiyatlarını düşürecek koridorun etkin şekilde çalışması için de önlemler alındı. Buna göre gemilerin takibi uydudan ve İHA'larla yapılacak. Kontroller varış limanında gerçekleştirilecek. Sinyalini kapatan, liman uğrak noktaları konusunda şeffaf bilgi vermeyen gemiler Türk karasularına alınmayacak. Rusya da tahıl ve gübre ihracatı yapabilecek, Rus gemilerine el konulmayacak.

■ BETÜL USTA