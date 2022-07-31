İzmir elektrik kesintisi 31 Temmuz Pazar

BORNOVA
31.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-3 MAHALLESİ,129,129/16-21-14-18-23-25-22-26-27-28-30-31-32 SOKAKLAR CİVARI
31.07.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÖKDERE KÖYÜ, TEZEL LOJİSTİK, AHMET BARSBAY, CENGİZ YOKUŞ, ÜMİT DOĞAN, GÜNAK PLASTİK, SAMSAN, YERSU MAKİNA, MEHMET HANEFİ KAYA, FLORAPLAST, ÖZBEK GERİ DÖNÜŞÜM, KUTLUTAŞ, ERTAN ERİŞEN, SARIKAVAK SOĞUTMA, NAMETULLAH ERDOĞAN, ASAY METAL, YAMANTAŞ, BEŞLER GRUP, ATA DİLEK DERİ, ONUR ARSLAN, MEHMET İSLAM ÖZÇELİK, BİLAL ASLAN
31.07.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-3 MAHALLESİ,4.SANAYİ SİTESİ,129,129/21 SOKAKLAR VE CİVARI
31.07.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-3 MAHALLESİ,ALİ ÖZKAN,TİMTAŞ
31.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-3 MAHALLESİ,ESİN GÖRYAKIN
31.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ PINARBAŞI ,IŞIKKENT,EGEMENLİK MAHALLELERİ,ATATÜRK,SALİH OMURTAK, AYDINLAR CADDELERİ, ARSLAN OTO SANAYİ SİTESİ,OTO TAMİRCİLER SİTESİ,93,411, 414,419/1,416,418,57/1-57/8,6148,6153-6145 SOKAKLAR,BM GÜRBÜZ İNŞ. LTD.
31.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HAMDİ KÜÇÜK EDAK S.S. ECZ. KOOP,FİBER PLASTİK SAN .,HML KOMPOZİT, ABALIOĞLU (TAÇ TAVUKÇULUK),TÜRKİYE TÜTÜNLERİ ,İZMİR MEZBAHA DOĞA ET ÜRÜNLERİ,ERPLASTİK İMALAT SAN., ERGSAN OTO SAN.,BİRLİK METAL ,OYMAK OTO YAN SAN.,ALTINTAŞ A.Ş,TATKO LASTİK SANAYİ