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Haberler İzmir İzmir elektrik kesintisi 31 Temmuz Pazar

İzmir elektrik kesintisi 31 Temmuz Pazar

İzmir'de bugün hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintisi yaşanacağı araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait kesinti yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 31 Temmuz Pazar İzmir'de arıza ve çalışma kaynaklı kesinti yaşanacak ilçeler...

31.07.2022, 08:59

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri paylaştı. İşte 31 Temmuz Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...

İzmir elektrik kesintisi 31 Temmuz Pazar

ALİAĞA
31.07.2022 09:00 17:00 SCADA ÇALIŞMASI NEDENİYLE KARDEMİR FABRİKA, KARDEMİR BOZYAKA RES VE CİVARLARI
31.07.2022 09:00 17:00 SCADA ÇALIŞMASI NEDENİYLE ÖZKAN DEMİR ÇELİK ŞANTİYE, CEM DEMİR, KOCAER-1, AZRA GALVANİZ METAL VE CİVARLARI
31.07.2022 09:00 17:00 SCADA ÇALIŞMASI NEDENİYLE ÜÇ-B-HAFRİYAT ÖZEL TR, ULAŞTIRMA BAKANLIĞI KANTAR ÖZEL TR, NEMPORT LİMAN ÖZEL, DUYGU GÜL ŞİMŞEK ÖZEL TR, ALFA DOLUM TESİSİ ÖZEL TR, NEMRUT LİMAN BORU HATTI ÖZEL TR, BÜYÜK KARCI OTO ÖZEL TR, SEDEF ELEKTRİK ÖZEL TR, İDS DEMİR ÖZEL TR, KOCAER-3 ÖZEL, TURKCELL ÖZEL, TEKNOPET ÖZEL TR, AYAYDIN PETROL ÖZEL TR, BOTAŞ ÖZEL TR, ÜÇSEL ÖZEL TR, KASALI KAMYON MOTOR.TAŞIYICILARE KOOP ÖZEL TR, TECO PETROLCÜLÜK A.Ş. ÖZEL, KARBON ARAY ÖZEL, ÖZGÜVEN MÜHENDİSLİK ÖZEL TR, TURKCELL SAMURLU ÖZEL TR, KAVALALI TURİZM TAŞIMACILIK ÖZEL TR, DELSAN ASFALTLAMA ÖZEL TR, SELMARİN LİMAN ÖZEL TR, MİGİ ENERJİ ÖZEL TR, MİGİSAN TARIM ÖZEL TR, SAMURLU KÖYÜ VE CİVARLARI

İzmir elektrik kesintisi 31 Temmuz Pazar

BERGAMA
31.07.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE ZEYTİNDAĞ MAHALLESİ BAYIK PETROL VE CİVARLARI
31.07.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE ZEYTİNDAĞ MAHALLESİ OHT 3/A TR-11 ÖZEL TRAFOSU VE CİVARLARI
31.07.2022 09:30 12:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE AŞAĞICUMA, GÖBELLER, AYVATLAR, HİSARKÖY, AŞAĞIBEY, DEMİRCİDERE, OKÇULAR, HACIHAMZALAR, TERZİHALİLLER, YUKARICUMA, YUKARIBEY, ÇAMAVLU, KIARANLI, GÜNEŞLİ, KARAVELİLER VE CİVARLARI
31.07.2022 12:30 17:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE AŞAĞICUMA, GÖBELLER, AYVATLAR, HİSARKÖY, AŞAĞIBEY, DEMİRCİDERE, OKÇULAR, HACIHAMZALAR, TERZİHALİLLER, YUKARICUMA VE CİVARLARI

İzmir elektrik kesintisi 31 Temmuz Pazar

BORNOVA
31.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-3 MAHALLESİ,129,129/16-21-14-18-23-25-22-26-27-28-30-31-32 SOKAKLAR CİVARI
31.07.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÖKDERE KÖYÜ, TEZEL LOJİSTİK, AHMET BARSBAY, CENGİZ YOKUŞ, ÜMİT DOĞAN, GÜNAK PLASTİK, SAMSAN, YERSU MAKİNA, MEHMET HANEFİ KAYA, FLORAPLAST, ÖZBEK GERİ DÖNÜŞÜM, KUTLUTAŞ, ERTAN ERİŞEN, SARIKAVAK SOĞUTMA, NAMETULLAH ERDOĞAN, ASAY METAL, YAMANTAŞ, BEŞLER GRUP, ATA DİLEK DERİ, ONUR ARSLAN, MEHMET İSLAM ÖZÇELİK, BİLAL ASLAN
31.07.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-3 MAHALLESİ,4.SANAYİ SİTESİ,129,129/21 SOKAKLAR VE CİVARI
31.07.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-3 MAHALLESİ,ALİ ÖZKAN,TİMTAŞ
31.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-3 MAHALLESİ,ESİN GÖRYAKIN
31.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ PINARBAŞI ,IŞIKKENT,EGEMENLİK MAHALLELERİ,ATATÜRK,SALİH OMURTAK, AYDINLAR CADDELERİ, ARSLAN OTO SANAYİ SİTESİ,OTO TAMİRCİLER SİTESİ,93,411, 414,419/1,416,418,57/1-57/8,6148,6153-6145 SOKAKLAR,BM GÜRBÜZ İNŞ. LTD.
31.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HAMDİ KÜÇÜK EDAK S.S. ECZ. KOOP,FİBER PLASTİK SAN .,HML KOMPOZİT, ABALIOĞLU (TAÇ TAVUKÇULUK),TÜRKİYE TÜTÜNLERİ ,İZMİR MEZBAHA DOĞA ET ÜRÜNLERİ,ERPLASTİK İMALAT SAN., ERGSAN OTO SAN.,BİRLİK METAL ,OYMAK OTO YAN SAN.,ALTINTAŞ A.Ş,TATKO LASTİK SANAYİ

İzmir elektrik kesintisi 31 Temmuz Pazar

BUCA
31.07.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZAFER MAHALLESİ,ATATÜRK CADDESİ,2301,2302 SOKAK VE CİVARI
31.07.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 29 EKİM MAHALLESİ KARAYOLLARI ASFALT PLENT TESİSİ
31.07.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAYNAKLAR MERKEZ MAHALLESİ,ŞEHİT İSLAM YEŞİL SOKAK,2018,2006 SOKAK VE CİVARLARI

KARŞIYAKA
31.07.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TERSANE,ALAYBEY,TUNA MAHALLELERİ,YALI CADDESİ,YALI CAD. NİN 1671 SOK.İLE 1672 SOK.ARASI,1661 1662, 1663, 1664,1665, 1666 ,1675 SOKAKLAR VE CİVARI

KİRAZ
31.07.2022 10:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARABAĞ MAHALLESI İMAMLAR, ÇAKICILAR, VE YEDI EVLER SOKAK TR-1,TR-2, TR-3,TR-4

İzmir elektrik kesintisi 31 Temmuz Pazar

ÖDEMİŞ
31.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YOLÜSTÜ, UMURBEY, EMMIOĞLU, ÜÇEYLÜL MAHALLELERI OVA MEVKIILERI
31.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EMMIOĞLU, UMURBEY MAHALLELERI (SANAYI FIDERI BINA BAKIMI)
31.07.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OVAKENT, BIÇAKÇI, PIRINÇÇI, KONAKLI, BOZCAYAKA MAHALLELERI (SEHIM ÇALIŞMASI)
31.07.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARAKOVA MAHALLESI DOĞUŞÇAY FABRIKASI

SEFERİHİSAR
31.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR İLÇESI TURABIYE MAHALLESI BEYLER CADDESI VE CEVRESI

TORBALI
31.07.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TAŞKESIK MH., EĞERCI MH., ÇAYBAŞI MH.
31.07.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MH., YEDI EYLÜL MH., YEMIŞLIK MH., ALPKENT MH., TEPEKÖY MH.,MURATBEY MH.

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