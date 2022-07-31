İzmirliler sıcaklarda Buca Gölet’e gidiyor

EGE Bölgesi'nin en gözde eğlence ve dinlence merkezlerinden biri olan Buca Gölet Tesisleri, yaz aylarında güzel bir hafta sonu geçirmek ve ferahlamak isteyenlerin uğrak mekanı oldu. 167 bin metrekare üzerinde kurulu olan ve restoranlardan piknik alanlarına kadar pek çok sosyal donatı alanına sahip Buca Gölet Tesisleri, hafta sonları binlerce İzmirliyi ağırlıyor.

Tesiste sabah saatlerinden itibaren başlayan hareketlilik akşam geç saatlere dek sürerken özellikle çocuklu aileler güzel bir gün geçirmek için Buca Gölet'i tercih ediyor. Piknik alanının yanı sıra kafe ve restoranların yer aldığı tesislerde gerçekleştirilen konser, tiyatro gibi etkinlikler de Bucalıların ilgisini çekiyor. Gölet, son dönemlerde spor yapmak isteyenlere de sakin bir ortam sunuyor.