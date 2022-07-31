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Haberler İzmir İZSU’dan susuz köylere müdahale

İZSU’dan susuz köylere müdahale

31.7.2022

İZSU’dan susuz köylere müdahale

GEÇTİĞİMİZ günlerde AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'nın dile getirdiği Torbalı'daki su kesintileri için düğmeye basan İZSU Genel Müdürü Hıdır Köseoğlu sorunun çözümü için sahaya indi. Göllüce, Bülbüldere, Atalan, Naime, Tulum, Kırbaş, Subaşı, Çakırbeyli, Bozköy ve Saipler mahallelerindeki su kesintileriyle ilgili muhtarlarla görüşen Köseoğlu çalışmaların başlatıldığını duyurdu.

Su kuyusu kuruyan bir köye yeni kuyu açılması planlanırken, kanalizasyon sorunu olan köylerde de ekipler mesaiye başladı. İZSU Genel Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabından aktarılan bilgide, "Kısmi su sıkıntısı yaşanan mahallelerimizde, ekiplerimiz çalışmalara başladı" denildi.

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